TERMOLI. La volgarità espressiva, quasi come “valore aggiunto”.

Proprio così, sembra che il linguaggio scurrile nel web e su Facebook sia ormai considerato, da molti, troppi, quasi un pregio, un tratto distintivo, “un segno di eleganza”, e giù via, senza che se perda occasione, parolacce ed epiteti di ogni genere, espliciti e meno espliciti riferimenti ad organi riproduttivi maschili, quasi che ciò possa restituire allo scrivente un maggior vigore, una maggiore forza, una maggiore incisività espressiva.

E il fenomeno non riguarda solo il genere maschile, già di suo incline a scivolare facilmente nel triviale, ma anche molte gentili signore, e vediamo allora che anche in quelle che dovrebbero essere delle vignette inoffensive, in qualche misura addirittura umoristiche, molto spesso tratte da altri e condivise, fioccano “cavoli” a destra e a manca, violenti rimandi “a quel paese”, fragili “biglie” che vanno facilmente in frantumi come dei preziosi cristalli, insomma un campionario che farebbe arrossire persino il custode di un lupanare di epoca romana.

Non parliamo poi, di quando ci si scagli contro qualcuno, magari a ragione, o per motivi politici, beh allora sono proprio “fuochi d'artificio”, e quel che è peggio, purtroppo, e che certe volgarità si sentono candidamente proferire anche da coloro che dovrebbero possedere un'educazione e un livello culturale tale, da renderli immuni da certi vizi, oltretutto altamente diseducativi per tutti quei minori che vi si imbattono, i quali così ne ricevono, loro malgrado, un pessimo e deteriore esempio educativo e comportamentale.

Qui, beninteso, non si tratta di fare l'apologia dei “bacchettoni”, ed è pur vero che quando ci vuole ci vuole..., ma si tratterebbe solo di evitare l'uso frequente, disinvolto e superfluo di parolacce per il solo “gusto” di usarle, quasi come fossero indispensabili a rafforzare un qualunque pensiero, il quale invece, se debole, resterà sicuramente tale, col “valore aggiunto”, del cattivo gusto.

Ecco perché a volte si fa davvero difficile sopportare certe letture, oltretutto praticamente inevitabili, anche nella ipotesi di un radicale repulisti di contatti, all'esito del quale, però, con ogni probabilità ne rimarrebbero una ventina, o forse meno, e a quel punto non servirebbe nemmeno più Facebook, ma basterebbe carta, penna e calamaio... e forse, al punto in cui siamo, non sarebbe male...

Giuseppe Caruso