«Termoli non merita tutto ciò»

TERMOLI. A proposito della deprimente atmosfera, tutt'altra che natalizia, che regna in questi giorni nella nostra cittadina, fatta di flebili luminarie, di incerte “farfalline” che vanno, vengono, svolazzano e poi spariscono nel nulla...., di minuti cipressini spazzati via dal vento maggiormente incanalato lungo un'arida “spianata” di pietra..., e del conseguente inevitabile malcontento che si registra nella stragrande maggioranza della popolazione e dei commercianti di Termoli, ha ragione l'editore Nicola Montuori quando, nel suo ultimo sagace editoriale apparso oggi sulla testata giornalistica Termolionline, afferma, provocatoriamente, che Termoli non è Las Vegas (anche se, a pensarci bene, forse qualcuno nei suoi sogni più strani se la stava immaginando proprio così..!!), come pure ha ragione quando pone l'accento sulla disponibilità di cassa del Comune, d'altra parte, si sa: “senza soldi non si canta messa”, però qui vien da pensare che la questione, ahi-noi, sia più profonda, si direbbe proprio strutturale.

Il Natale è la festa per eccellenza, un vero e proprio inno alla gioia, almeno per in credenti in Cristo, quindi una festa, sì innanzitutto religiosa, ma anche scintillante, fatta di colori, di luci, di suoni familiari, di calore, di doni, celebrata per la nascita profetica di un Bambino e quindi a maggior ragione per i bambini, e allora se sì è profondamente consapevoli di ciò, non ci si può sottrarre dall'abbellire, dal rendere sfavillante almeno per una volta ciò che per un intero anno languisca.

Epperò poi per abbellire non bastano i soldi, poi ci vuole gusto, ci vuole fantasia, sensibilità, consapevolezza, cultura, visione generale, programmazione accurata, Amore per i luoghi e per la gente, e allora può succedere che le cose si complichino, fino a sfociare in una triste anonimia.

Ma è anche vero che a Natale si deve essere tutti più buoni, e allora, stendiamo pure “un pietoso velo”... di sfavillanti stelle...

Giuseppe Caruso