Nuovo percorso degli autobus, Felice: procedura non corretta

TERMOLI. Modificare il percorso degli autobus extraurbani con la semplice ordinanza del sindaco non è una procedura corretta, poiché il percorso, fermate e Terminal bus fanno parte di un piano approvato nel 2001 (è stato da me curato in qualità di assessore comunale ai Trasporti e Viabilità) dal Consiglio comunale previo parere e autorizzazione della Motorizzazione. Quindi qualsiasi modifica dovrà seguire la stessa procedura, non certamente con un semplice ordinanza sindacale.

Nicola Felice