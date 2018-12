«Ma serviva proprio questa installazione?»

TERMOLI. Un secolo esatto dopo la fine della Grande Guerra Termoli ha un nuovo monumento ai Caduti?

Non entro in merito alla scelta di chiudere il corso Umberto; chi ha fatto questa scelta ha certamente studiato la situazione e ben valutato i pro (vantaggi pedonali) e i contro (servizi giornalieri e occasionali emergenze).

Ma chi ha avuto la bella idea di mettere le due ancore a chiusura della strada? Una sistemazione che ricorda, più che le tradizioni marinare, un sacrario ai caduti. Ma in piazza non c’era già il monumento fatto da Puchetti, dignitoso e (nel suo genere) elegante? Ben vengano gli “arredi urbani” ma, possibilmente, di gusto e in sintonia con le caratteristiche ambientali.

Le ancore, con tutto il carico di significati storici e culturali che possono ancora avere, dovrebbero essere valorizzate e non degradate a pilotti reggi-catena, ricorrenti nei vecchi cimiteri di guerra. Non sarebbe stato meglio sistemare le ancore in maniera più moderna e meno retorica, in un luogo più adeguato valorizzandone anche gli aspetti didattici? Forse bastava che chi ha deciso questa sistemazione avesse dato una pur veloce occhiata a qualcuna delle tante sistemazioni di pregio esistenti. In fondo non è disonorevole “copiare” le cose migliori, adattandole alle realtà locali, se si vuole uscire da quelle vanità paesane che tanti danni continuano a fare.

Luigi Marino