Non c'è dubbio alcuno, siamo proprio nella… pardon, nell'immondizia​

TERMOLI. E’ chiaro che si è completamente smarrito il senso reale delle cose, e così anche per la raccolta delle immondizie cittadine non ci si capisce più niente, e come per tutte le altre vicende pubbliche che sappiamo e viviamo quotidianamente, anche in questo caso il filo conduttore non è il cercare di risolvere al meglio i problemi del Cittadino, al precipuo fine di rendergli la vita meno gravosa di quanto non lo sia già, bensì giustappunto il contrario, rendendogliela “un inferno”; e vai allora con mastelli, mastelletti, sacchi, sacchetti, microchip, colorate calendarizzazioni dove ad un povero eventuale daltonico non resterà altro che affogare nei propri rifiuti, almeno fino a quando non avranno ricacciato qualche altra stronzata, magari chissà uno strumento video-acustico, che leggendo elettronicamente e pubblicamente il contenuto dei suoi scarti, gli indicherà a suon di pernacchie il bidone giusto, insomma, come una sorta di “moderna gogna”.

E così anche Termoli è tutta travolta, anzi direi tutta stravolta, da questo moto di “civile progresso”, ed ecco i “poveri” cittadini alla fantozziana prova di capire dove “conferire” il proprio sacco di mondezza quotidiana, prima che prenda loro l'istinto di lanciarlo per aria; amministratori condominiali che non sanno più che pesci prendere e dove collocare i bidoni dell'immondizia ove manchino apposite aree private, stante il divieto di occupazione del suolo pubblico; anziani e meno anziani costretti ad uscire di casa nelle ore notturne e sotto ogni eventuale intemperia per raggiungere, “con vista felina”, l'agognato bidone o posizionarne uno di proprietà, all'angolo di casa, per poi ritirarlo al mattino, perentoriamente di buon ora, ma tanto si sa i vecchi dormono poco... l'importante è che stiano in salute per affrontare, anche in questo caso, eventuali intemperie mattutine...

Insomma, come al solito: uno sfacelo.... e anzi, a proposito, sarà il caso di avvisare tutti i bebè da 0 a un anno e mezzo circa, di usare l'accortezza di depositare i loro “innocenti bisognini” negli appositi pannolini una sola volta a settimana, onde evitare di appestare parenti e vicini di casa in attesa dell'unico giorno della settimana in cui tali rifiuti possano essere conferiti e ritirati, stessa raccomandazione vale per tutte quelle persone anziane, malate, e bisognevoli di pannoloni...

Senza contare tutti quei ristoranti e attività commerciali che lavorano quotidianamente prodotti ittici, costretti anch'essi a mantenersi per giorni i loro prodotti di scarto, tutto “a beneficio” dell'olfatto dei loro clienti...

E' del tutto evidente che qui ci si è “fumato il cervello”, e che si sta esasperando un'intera popolazione, come senza rendersene conto, col pericolo che si faccia ritorno a medievali usi, quando i cesti della “monnezza” e i pitali venivano svuotati dai balconi, semplicemente per strada.

Certo che la raccolta differenziata dei rifiuti è un problema serioso e importante, e come si sa, anche un business..., soprattutto in una civiltà consumistica e degradata cui siamo ahi noi giunti, ma poi ci vuole anche una certa minima intelligenza, cioè quella “merce sempre più rara” necessaria a capire che certi servizi vanno organizzati e resi, senza che sembrino quasi un atto di ritorsione contro chi quei rifiuti li abbia naturalmente prodotti, per giunta venendo pure costretti ai relativi salassi tributari.

Giuseppe Caruso