​La pinacoteca di Termoli a Tina Pica

TERMOLI. Chi ha più di mezzo secolo di vita ricorda, con affetto e ammirazione, la figura di Tina Pica, un’attrice caratterista, che ha recitato splendidamente il ruolo della perpetua “laica” (burbera, ma buona) a fianco del “maresciallo” Vittorio De Sica nei vari “Pane, amore e …”



Che cosa c’entra Tina Pica con la pinacoteca di Termoli?

Nulla, assonanza a parte.

Ma allo stesso modo, cosa c’entra la società Larivera, che – attraverso la sua holding Emi Holding SpA – si è fatta avanti come partner fondatore privato della progettata Fondazione, che dovrebbe amministrare il patrimonio artistico e l’immobile del Macte, che il Comune di Termoli affiderebbe in comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato?

Sempre nulla e manca pure l’assonanza.

La società principale del gruppo, Larivera SpA, si occupa di trasporto locale su gomma (autobus) e controlla direttamente il 72% della Gtm srl (bus pubblici di Termoli), ed il 100% di Larivera Viaggi srl (agenzia turistica) e di Immobiliare 2; inoltre, controllata direttamente dalla Emi Holding, detiene il 100% della Larivera Immobiliare SpA (gestione patrimoni immobiliari).

Come si vede, non esiste una specifica competenza, presente o passata, che Larivera possa mettere a disposizione della Fondazione in progetto.

Si dirà: “Larivera, se non apporta know how, contribuirà adeguatamente sul piano economico”.

L’avviso esplorativo del Comune pone come base economica per chi volesse candidarsi al ruolo di socio fondatore privato una cifra “non inferiore a 300mila euro, da ripartirsi anche in tre annualità successive e consecutive all’accettazione della candidatura”. Cifra assolutamente ridicola e pure rateizzabile, per il combinato disposto di due fatti.

Primo fatto: stando all’inventario dei beni del Comune, allegato al bilancio consuntivo 2017, le opere della pinacoteca di Termoli sono state valutate 2.332.700 euro dalla società Open Care SpA (Gruppo Bastogi); inoltre, il Comune conferisce in uso anche la struttura immobiliare del Macte. Dov’è l’equilibrio tra il conferimento minimo del privato e quanto conferisce il pubblico?

Una persona ragionevole – qui veniamo al secondo fatto – è portata a credere che la enorme sproporzione negli apporti economici tra pubblico e privato rifletta una sproporzione, questa volta a favore del Comune, nel potere decisionale in seno alla Fondazione. Sarebbe logico, ma non è così; anzi, è vero il contrario.

Il Presidente lo sceglie il Comune, ma in una rosa di nomi indicata dal privato. Il Consiglio di amministrazione è formato da sei membri: il Presidente (che in pratica è designato dal privato), due membri indicati dal privato, altri due indicati dal Comune ed il sesto scelto di comune accordo tra privato e Comune.

Ma torniamo all’offerta economica di Larivera, che è di 360.000 euro, beninteso da corrispondersi in 36 rate mensili di 10.000 euro ciascuna.

Sindaco Sbrocca, dov’è la convenienza per i termolesi, che sono i veri ed unici proprietari del patrimonio, culturale ed economico, costituito dalla pinacoteca cittadina?