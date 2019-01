Acque di balneazione, cosa è successo dal 2014 al 2018

TERMOLI. Non convince ai più la ritirata strategica dell’amministrazione comunale di Termoli sulla Bandiera Blu 2019. Per il martellatore pneumatico Ciro Stoico, nemmeno le 172mila presenze registrate in città nel 2018 hanno una lettura differente. «Nei giorni scorsi è stato reso pubblico il dato sulle presenze delle persone a Termoli nel 2018. Centosettantaduemila (circa, ndr).

Indubbiamente un ottimo traguardo per la città, con l'auspicio che diventi un punto di partenza e non di arrivo. Su questo dato si è fiondato il sindaco del comune di Termoli, Angelo Sbrocca, che collocando le presenze nel periodo estivo si attribuisce i meriti. “Quello che noi abbiamo visto in questi 5 anni di amministrazione è un incremento costante delle presenza turistiche a Termoli”. Se solo questa Amministrazione si fosse limitata a guardare i risultati sarebbero stati sicuramente migliori.

Dal 2015 a oggi gli obbiettivi raggiunti sono altri. E' sufficiente confrontare i dati della qualità delle acque di balneazione rilevati dall'Arpa Molise dal 2014 al 2018 per avere un dato oggettivo e inconfutabile. La tua città... prendetene cura».