TERMOLI. Basterebbe solo disfare... Proprio così, per coloro che prossimamente si avvicenderanno nell'amministrazione di Termoli, il compito potrebbe farsi “semplice”, basterebbe che essi non si cimentino in cose nuove, ma si diano solo a disfare le cose fatte da ultimo, e così, per esempio: restituendo al traffico veicolare quel tratto di Corso Umberto, come tutti i Cittadini continuano a chiedere, restando inesorabilmente, come sempre, inascoltati, eliminando poi quella specie di “acquasantiera” posizionata ai piedi della Madonnina, solo altamente pericolosa per la densità di traffico veicolare e pedonale che vi si aggroviglia intorno, e spesso anche sopra, come capita quando a girarci siano grossi mezzi come camion o autobus, costretti ad invaderne il piedistallo per poter effettuare la svolta, senza contare l'acqua della fontanella dal “patriottico sapore” ivi posizionata a sfidare i venti di tutti i quadranti e le imprecazioni degli automobilisti che la prendono ripetutamente sotto le gomme durante i ripetuti e affatto pensati e calcolati allagamenti della sede stradale; basterebbe, quindi, ridisegnare l'intera viabilità tra Corso Nazionale, Corso Umberto e via Dante, eliminando non solo le strettoie e i pericoli di quest'ultima arteria appena battezzata, ma soprattutto quel pericoloso incrociarsi del traffico sopra un semi dosso, per di più dotato di attraversamento pedonale, che da via Dante sfocia proprio all'altezza e di fronte alla suddetta “acquasantiera” dove, soprattutto l'automobilista che provenga appunto da via Dante e con una visuale pressoché coperta, non sa se badare prima alle macchine provenienti da Corso Nazionale, a quelle provenienti dall'acquasantiera o ai pedoni che gli si parano davanti sulle strisce pedonali, il tutto in un'area di poche decine di metri quadri, tanto è vero che sul posto si è resa spesso necessaria la presenza dei Vigili Urbani per governare il groviglio ed evitare incidenti, il cui pericolo, però, resta da “codice rosso”.

E viene spontaneo chiedersi: ma quando si elaborano certi progetti, vengono usate righe, squadre, compassi, insomma quegli elementari strumenti che già gli agrimensori egizi conoscevano e sapevano magistralmente usare per misurare le terre lungo la Valle del Nilo? o no? boh...?! “ai posteri l'ardua sentenza”....

E poi “dulcis in fundo”, ma non per ultimo, basterebbe disfare il progetto del famigerato tunnel, condannandolo per sempre ad una meritata e quanto mai auspicata “damnatio memoriae”, affinché nessun altro possa mai, anche solo pensare, di rimetterci le mani.

Certo poi ci sarebbero da fare tante cose: il rifacimento per così dire estetico di Corso Nazionale, per tentare di restituirgli un “volto”, il problema dei parcheggi, della messa in sicurezza delle strade cittadine, ecc. ecc., ma qui si entra nella coniugazione del verbo fare, e le cose, “rebus sic stantibus”, potrebbero ulteriormente complicarsi, perché si sa “non c'è mai limite al peggio”, meglio quindi per i nuovi (vecchi) acquisti, disfare gli errori e attendere solo all'ordinaria amministrazione (insomma, per intenderci, mondezza, luce, acqua, gas ecc...), e Noi tutti, invece, sperare che le attuali giovani madri ci regalino, per il futuro, nuove e vere intelligenze che possano restituire a Termoli quella vivacità intellettuale e fattuale di un passato ormai remoto, una sorta di “Rinascimento”, rispetto all'attuale periodo invece buio e mediocre.

Giuseppe Caruso