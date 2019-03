TERMOLI. Una dolce collaborazione tra i pasticceri di GustiAmo Termoli e il pasticcere campano Enzo Perrone. Questa collaborazione nasce dall’idea della titolare Cristiana Cellie, convinta che uno scambio di tradizioni, conoscenze, idee, arricchisce e permette la realizzazione di nuovi prodotti da far gustare ai propri clienti, prodotti ricercati sotto il segno della tradizione e della bontà.

"Nei primi giorni di aprile presso la pasticceria GustiAmo di Termoli, in via XX settembre n. 10, i pasticceri di Gustiamo e il pasticcere campano Enzo Perrone daranno vita alla realizzazione dei dolci tipici partenopei, come il babà classico, babà al limoncello, pastiera, caprese, caprese al limoncello, sfogliatella riccia, sfogliatella frolla e, vista la vicinanza della Santa Pasqua, anche la colomba e l’uovo al cioccolato, ma anche alcuni classici salati come il casatiello con lievito madre che arricchiranno la nostra già ricca stuzzicheria che serviamo con ottimi aperitivi. Tutti questi prodotti si possono degustare dal 3 aprile già dalla colazione. I prodotti tipici campani saranno realizzati grazie anche alla collaborazione delle aziende come “Pepe ingrani”, “Le campestre”, “Le fontanelle”, “F.lli Casapulla”. "

Ma chi è Enzo Perrone? “Pasticcere campano con esperienza trentennale nel settore e sempre con la voglia di aggiornare le sue creazioni in collaborazione con i più importanti Maestri della pasticceria italiana. La sua carriera si apre con un secondo posto al Sigep di Rimini nella categoria Seniores nel 1995, da lì un continuo crescente in Italia e all’estero, dove collabora anche con maestri francesi sulla lavorazione dello zucchero artistico. La nostra collaborazione nasce da tempo, ma organizzare i nostri incontri è sempre molto difficile a causa degli impegni lavorativi e dei continui corsi di aggiornamento. Ma ogni volta che ci vediamo è sempre una gioia, un modo per far conoscere le nostre tradizioni e la nostra città, il nostro senso di ospitalità. Questa volta ha deciso di pernottare nel borgo antico, luogo secondo Enzo più caratteristico di una città. All’insegna della nostra ospitalità, mi sono recata personalmente presso la Residenza Sveva e insieme al signor Fabrizio Vincitorio abbiamo scelto la camera più bella, quella con vista sul nostro meraviglioso mare adriatico.“

Un motivo in più per abbinare le tradizioni dolciarie campane e molisane con una promozione turistica della nostra terra, il piccolo Molise che vuole senza dubbio crescere in diversi ambiti e questa occasione, la venuta di Enzo Perrone, il top pasticcere campano, è una grande prospettiva in questo senso, e servirà anche a far crescere professionalmente il personale giovane che si avvicina a questo campo che può solo dare tante soddisfazioni sicuramente professionali ma non solo, quindi GustiAmo…la per intero!