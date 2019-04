TERMOLI. Una bella scoperta (ma sarà vera?).

La notizia è interessante. Una giovane ricercatrice molisana trasferita in Germania (chissà perché è andata via, con tutto il lavoro che c’è nel Molise) ha scovato un documento in latino in un archivio sconosciuto di un piccolo paese.

Il documento, di una certa rilevanza, è intitolato “Praecepta ad deligandum syndici”. Raccoglie preziosi consigli che l’anonimo redattore (pare della cerchia di Cicerone che pochi anni prima aveva difeso il larinese Cluentio) offre ai candidati al posto di sindaco “magnum onus”. Il documento elenca numerosi preziosi consigli che riguardano cosa raccontare tra le cose già fatte e, soprattutto, promettere; gestire gli apparentamenti strategici dietro promesse di assessorati e posti in commissioni dotati di gettoni di presenza “calculus presentiae”; farsi vedere amici di tutti, stringere tante mani e promettere future occasioni per i figli “filiorum collocatio”.

Ma i consigli più interessanti, che bene documentano le modalità delle elezioni in quella antica epoca in un villaggio sperduto nelle lontane colonie, riguardano la gestione degli ultimi due mesi e la campagna elettorale quando si devono convincere gli elettori “ad electorem eccipiendum ac fregandum”. L’autore si sofferma sulla opportunità di far vedere cose fatte o in corso di completamento (evitando quelle sulle quali ha avuto critiche) perché la gente “populi boves” si ricorda soltanto delle cose più recenti. Una preziosa e acuta osservazione suggerisce che conviene anche anticipare strategicamente una delle poche attività che solitamente si fanno in estate “stagionem” con il suggerimento che agli scrittori invitati si facciano vedere solo tante cose belle, insieme a una cena luculliana “zuppa pisciorum”.E’ vero che d’estate ci sarebbero più partecipanti ma ormai il voto l’hanno già dato “postquam nihil facere possit”.

Nella parte finale del documento, un po’ roso dai topi, si intravvede la raccomandazione di anticipare anche le processioni in mare “processiones sanctorum locorum”. Ma soltanto se il mare è calmo “bonacciam”.

La giovane ricercatrice molisana (contatti:0049 1511 57603, ore pasti) ha in programma di tradurre il documento in termolese e qualche altro dialetto molisano. Non interesseranno a tutti le vicende di uno sperduto villaggio (qualche secolo dopo, verrà ricordato dai viaggiatori per un tunnel “pertusum magnum ac terribilem ad litum pro viatoribus”) ma, forse, potranno servire a qualche studente per fare la sua tesi di laurea.