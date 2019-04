Il Molise e il disastro di Chernobyl

CAMPOBASSO. Trentatré anni fa, il 26 aprile del 1986, si verificò l’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina, allora Unione Sovietica, considerato ancora oggi il più grave mai accaduto in un impianto nucleare per la produzione di energia elettrica. L’anno dopo in Italia, l’8 e il 9 novembre del 1987, si tenne il primo referendum che segnò la fine del piano per la costruzione delle centrali nel nostro Paese. A grande maggioranza gli italiani rifiutarono la scelta nucleare, decisione che venne confermata col referendum del 2011 quando il Governo presieduto da Silvio Berlusconi provò a riproporre il nucleare. Con i referendum del 1987 il Molise vinse la durissima battaglia, iniziata circa 15 anni prima, quando il Governo propose un Piano Energetico Nazionale che prevedeva inizialmente la costruzione di quattro centrali nucleari da 1000 Megawatt ciascuna, due sulla costa molisana a Campomarino e due a Montalto di Castro nell’Alto Lazio. Ancora oggi pochissimi ricordano o conoscono questa straordinaria pagina di storia che segna la nascita dell’ambientalismo di massa in Italia, alla quale il Molise diede un contributo fondamentale.

Per coprire questo vuoto, dopo un anno di lavoro e di ricerche, è ormai prossima l’uscita di un libro che ricostruisce in modo semplice ma documentato la lotta che si svolse in Molise contro le centrali nucleari. Una storia che non può rimanere confinata in un ambito regionale, ma che merita di essere conosciuta e “riconosciuta” a livello nazionale per le importanti implicazioni che ha avuto nel nostro Paese. Prima tra tutte, lo stop (poi confermato dai due referendum) al piano per la costruzione di 8 centrali nucleari con opzione per altre 4. Ma anche se nell’opinione pubblica è ben radicato il rifiuto del nucleare, non sono pochi quelli che continuano a sostenere che si tratti di un’opportunità persa per avere energia a prezzi convenienti. Quanti rifiutano il nucleare vengono accusati di opporsi al progresso in nome di paure irrazionali e non giustificate. Niente di più falso! Gli incidenti come quello di Chernobyl e, in tempi più recenti, come quello di Fukushima nel 2011 in Giappone, stanno a confermare che gli incidenti non solo avvengono, ma spesso sono ingestibili e determinano conseguenze devastanti destinate a durare per centinaia di anni. Dopo l’incidente di Chernobyl tutto il mondo si mobilitò per aiutare la popolazione colpita, soprattutto i bambini che, a causa delle radiazioni, avevano subito danni al proprio organismo. In Italia e anche in Molise, sono state tantissime le famiglie che per anni sono state disponibili ad ospitare, per alcuni periodi, queste piccole vittime per permettergli di curarsi in modo adeguato. Per offrire a tutti un momento di riflessione su questa tragica vicenda, in occasione dell’anniversario del 26 aprile 2019, proponiamo la lettura del brano tratto dal libro “Quando il Molise fermò il nucleare” che ricostruisce l’incidente di Chernobyl. Per non dimenticare, perché questo non accada mai più! Chernobyl …

Sul nucleare una brusca accelerazione arrivò nel 1986 e, purtroppo, ancora una volta a causa di un incidente, il più grave nella storia del nucleare civile. Il 26 aprile del 1986 alle ore 1:24, esplose uno dei reattori nucleari della centrale di Chernobyl in Ucraina, allora Unione Sovietica. L’incidente avvenne durante uno stress test di verifica degli impianti di sicurezza. L’esplosione fu violentissima, otto tonnellate di carburante radioattivo vennero polverizzate e scagliate nel cielo. Le squadre dei vigili del fuoco che intervennero dopo pochi minuti dall’incidente, lavorarono in micro turni di 70 secondi per proteggersi dalle radiazioni. Una battaglia impari, dopo un’ora e mezza gli uomini iniziarono ad accusare forti malori. Trentuno vigili moriranno a causa dell’esposizione diretta alle radiazioni, gli altri soffriranno di sindrome da radiazione acuta, ustioni chimiche e termiche, problemi cardiaci, respiratori e al sistema immunitario. La centrale emise nell’aria una quantità di radiazioni 200 volte superiore a quella delle bombe atomiche che distrussero Hiroshima e Nagasaki. In un primo momento le autorità sovietiche cercarono di nascondere la notizia. Ma le radiazioni, trasportate dal vento, si spostarono su mezza Europa, il giorno dopo in Svezia vennero rilevati alti livelli di radioattività. Il 28 aprile, la TASS, l’agenzia ufficiale di stampa sovietica, rilasciò le prime notizie sull’incidente. 1 Gli effetti della nube tossica arrivarono anche in Italia, il ministro della Sanità, Costante Degan, firmò un’ordinanza che vietava per 15 giorni la vendita e la somministrazione al pubblico di verdure fresche a foglie. Inoltre venne vietata la somministrazione di latte fresco ai bambini fino all’età di 10 anni e alle donne in gravidanza.

Le vendite di formaggi freschi e verdure subirono un crollo, per il settore agroalimentare italiano si stimarono perdite di 5 miliardi di lire al giorno. Anche se in ritardo, le autorità Sovietiche decisero di intervenire ordinando l’evacuazione della città di Pripyat che era stata costruita proprio per ospitare gli addetti alla centrale e si trova a solo tre chilometri dall’impianto. Venne mobilitato l’esercito e organizzato un convoglio di 1.200 autobus per evacuare tutti i 50.000 abitanti. In poche ore Pripyat divenne una città fantasma. Intanto la centrale continuava a bruciare, si cercò di domare l’incendio con gli elicotteri scaricando sul reattore tonnellate di materiali ignifughi come piombo e dolomite. Per impedire che il nocciolo del reattore, fondendo, potesse inquinare la falda acquifera si decise di piazzare, sotto la centrale, una lastra di cemento armato. Quattrocento minatori, lavorando giorno e notte, in 15 giorni scavarono un tunnel di 168 metri, riuscendo infine a collocare la lastra di cemento. A questo punto, per mettere in sicurezza il reattore bisognava sotterrarlo, si decise di costruire un enorme sarcofago di cemento per la realizzazione del quale vennero mobilitati migliaia di uomini da tutta l’Unione Sovietica: soldati dell’Amata Rossa, pompieri e operai. Saranno chiamati i “liquidatori”, lavoreranno in condizioni impossibili, in turni di solo tre minuti, protetti da una tuta di piombo dal peso di trenta chili. Il sarcofago verrà completato in 206 giorni. Ancora oggi è difficile fare un bilancio delle vittime di questo disastro. Secondo il Governo Ucraino i morti sono stati 8.000, molti di più secondo le Nazioni Unite. Senza contare che nelle zone maggiormente esposte alle radiazioni si è registrato un aumento esponenziale del cancro alla tiroide nei bambini e nei ragazzi. La commissione d’inchiesta, istituita da Michail Gorbaciov, concluse che l’incidente era dipeso da un errore umano. Per questo il direttore della centrale, Konstantin Briukhanov, verrà condannato a dieci anni di carcere.

Tratto da “Quando il Molise fermò il nucleare” a cura di Aldo Camporeale e Enzo Gallo