«Donato Toma non è il mio presidente»

TERMOLI. Sono una donna. Sono una madre. Sono una giornalista.



Conoscete le donne, le madri e i giornalisti, hanno un brutto vizio: ad un certo punto non riescono più a sopportare e a tacere. Forse perché hanno la responsabilità di quello che dicono, più degli altri, perché sono tutti ruoli che prevedono l’educazione di altri soggetti attraverso l’esempio e anche attraverso l’uso delle parole.

Anche chi rappresenta le istituzioni ha un ruolo di guida e di esempio per tutti noi.

Il presidente Toma alcuni giorni fa ha augurato ad un consigliere regionale di ammalarsi di cancro.

Quel consigliere regionale è un ragazzo, si chiama Andrea Greco, fa parte del Movimento Cinque Stelle. Un movimento che ha raccolto consenso intorno a sé, ed è al governo, anche grazie all’uso massivo di messaggi d’odio.

Per il lavoro che faccio sono quotidianamente esposta all’odio, le mie giornate trascorrono spesso a smistare messaggi aggressivi, notizie false, attacchi verbali violenti ma quello che ha fatto il presidente della Regione Molise Donato Toma rappresenta per me il punto di non ritorno.

I molisani ed i termolesi in particolare sono sempre stati descritti come un popolo passivo, pronto ad accettare tutto, poco reattivo e anche l’uso quotidiano di contenuti d’odio da parte dei partiti al governo, Movimento 5 stelle e Lega, ha fatto sì che la soglia di tolleranza di ognuno di noi si sia ormai alzata al punto che nessuno si stupisce più della violenza dei nostri leader politici contro i più deboli.

Il meccanismo è sempre lo stesso: parte l’attacco con una frase violenta, genera discussione quindi attenzione, se qualcuno sommessamente si lamenta ci si rifugia nel ‘sono stato frainteso’, ‘era uno scherzo’, ‘non si può dire più niente’, ‘basta con il finto buonismo’, ‘sono eroi quelli che dicono le cose come stanno’.

E no. IO NON CI STO PIU’. Conosco le strategie comunicative e dico che il presidente Toma che augura un cancro ad un ragazzo ha passato il limite. Non è uno scherzo. Non è un fraintendimento. Gli altri non sono buonisti e lui non è un eroe.

Non sono candidata. Non ho secondi fini. Mi stupisco come un esercito di oltre 250 candidati consiglieri e sindaci a Termoli, e chissà quanti altri in tutto il Molise, non dicano una sola parola sulla faccenda di un presidente che rappresenta 300mila molisani e che augura la più terribile delle malattie ad un ragazzo.

Faccio parte del No Hate Speech Movement, tengo corsi contro il bullismo e cyberbullismo, da ufficio stampa del Comune di Termoli ho chiesto l’adozione del Manifesto della Comunicazione non ostile e il sindaco Angelo Sbrocca e la sua Giunta lo hanno adottato e lo perseguono quotidianamente e spero che chi sarà al governo cittadino continui ad osservare i principi di una comunicazione rispettosa delle persone e degli avversari politici.

La politica è guida, la politica è esempio, la politica è conoscenza del potere delle parole.

Ed io non riconosco più Donato Toma come mio presidente.

Mi piacerebbe che tutte le persone che lottano contro il cancro, chi ha perso un amico o un parente a causa del tumore ma soprattutto i candidati consiglieri, i candidati sindaci, i rappresentanti delle istituzioni si fermassero a riflettere sul loro ruolo e sottoscrivessero queste mie parole.

Valentina Fauzia