TERMOLI. Lacrime di coccodrillo. Che la sanità molisana, e soprattutto basso-molisana, versasse ormai da tempo in uno “stato comatoso” era noto a tutti, solo che quando si tratta di una frattura poco importa dove te la vai a far ridurre; quando hai un cancro devi correre laddove siano capaci di farti guadagnare tempo alla vita; quando si tratta di un intervento di oculistica poco importa delle peripezie che un povero paziente sia costretto ad affrontare tra due strutture distanti chilometri tra loro, per essere magari operati da una parte e medicati nell'altra, ospiti accampati di un altro e differente reparto; poco importa quando in un Pronto soccorso si passi tutta una notte per aspettare che qualcuno “di buon cuore” abbia la decenza di darti un'occhiata, o quando anche l'ultimo degli imbelli in cui puoi imbatterti si senta libero di poterti mancare di rispetto, come solo i vili e gli ignoranti sanno fare, quando si vedono al cospetto della debolezza altrui; per non parlare poi dei ciucci, purtroppo sempre presenti, in tutte le categorie professionali per carità, solo che in quella medica, quando capitano, magari perché assunti per demeriti anziché per meriti, si rischia non solo di subire danni, ma persino di lasciarci la pelle.

Ora però “lo stato comatoso” della sanità termolese si è fatto irreversibile e “la morte del paziente” è avvertita da tutti, e si perché quando si parla di chiusura di un “punto nascite” si parla della impossibilità per le attuali partorienti termolesi di poter essere assistite nella propria città e di dover invece recarsi a far nascere i propri figli altrove, e siccome in una famiglia su tre c'è sempre qualche gestante, ecco allora che “il bubbone scoppia” in tutta la sua virulenza, fatta di incapacità, di incompetenza, di disonestà, di incoerenza, di malaffare, insomma di sporcizia morale, dove anche il più elementare dei diritti dell'uomo di rango costituzionale, quello alla salute, viene violato, vilipeso e calpestato.

E per chi, come il sottoscritto, ha avuto la fortuna di vivere insieme e al cospetto di uomini che hanno creato l'Ospedale Civile di Termoli, e non solo, rendendolo negli anni un “fiore all'occhiello” della Sanità molisana, capace di sopperire anche alle richieste di fuori regione, Uomini di una statura morale e culturale tale da essere capaci con una sola telefonata di “spostare una montagna”, rispetto a certi attuali personaggini che con un telefono saprebbero tuttalpiù farsi un selfie dentro un bar tra un bicchiere di birra e l'altro di vino, bè, il senso di vomito diventa un riflesso spontaneo e incontrollabile...

E poi, al danno bisogna pure sopportare la beffa dei “teatrini” fatti di reciproche accuse, di rimpallo di responsabilità, di ricerca delle responsabilità da parte degli stessi responsabili, di ventilate azioni tardive quanto impotenti, tutto alle spalle “della povera gente” colpevole solo di aver riposto la propria fiducia in chi non ne era degno, e forse la domanda delle domande, sta proprio nel doversi chiedere cosa davvero cova dietro a tutte queste “Lacrime di coccodrillo”; per intanto le termolesi vadano a partorire altrove, e “rebus sic stantibus” magari chissà, non sarà neanche un male per loro, che sui documenti di identità dei loro figli, ci sarà un giorno scritto: nata/o altrove... Vergogna!

