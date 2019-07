TERMOLI. Il ristorante-pizzeria “Rossopeperoncino”, sito in Viale Padre Pio 25 a Termoli, è ad oggi completamente rinnovato: un locale raffinato e moderno che dispone di una sala interna molto spaziosa e di una esterna copribile nei mesi invernali. A Termoli “Rossopeperoncino” è un locale dalla fama ormai consolidata e oggi ne parliamo proprio con il giovane titolare Raffaele Forcella che ha raccolto l'eredità dal papà Angelo, il quale però non ha ancora deciso di abbandonare del tutto l'attività, ma ha semplicemente voluto fare un po' largo ai giovani. E chi meglio del figlio Raffaele che nel primo e storico locale “Buby Snack” appartenente alla famiglia Forcella ci è, possiamo dire, nato?

“Come vedete - ci dice Raffaele - abbiamo rinnovato il locale e solo da martedì scorso abbiamo riaperto al pubblico dopo un mese circa di chiusura e di lavori di restyling; abbiamo voluto creare un ambiente più familiare, ma anche più giovanile e un clima accogliente più caldo per dare al cliente la sensazione di sentirsi come a casa sua. I cambiamenti riguardano il locale rendendolo, come dicevo, più accogliente e funzionale, solo per questioni di tempo non siamo ancora riusciti ad apportare un menù con sostanziali novità, ma lo faremo presentandolo pubblicamente tra settembre ed ottobre dove faremo non solo le pizze classiche rotonde napoletane, ma anche una sorta di giro d'Italia del modo di fare pizze, regione per regione, come le Scrocchiarelle, le Pale Romane e molti altri tipi di pizze, così ampliamo le nostre offerte e quindi la scelta dei clienti.

Vogliamo distinguerci facendo una sorta di excursus di varietà nel mondo delle pizze, lungo lo stivale italico, poiché il nostro scopo è quello di volerci ancor di più personalizzare e consolidare nella pizza. Un modo, credo, intelligente di crescita imprenditoriale: non ci vogliamo catalizzare, non abbiamo interesse nel fare pesce o carne. Lavoriamo sul nostro target e come vedete anche dal logo nuovo, il locale si chiama ora “Rossopeperoncino pizza e altri”, per altri intesi sicuramente l'hamburger, che come detto in precedenza, abbiamo per anni usato nella nostra prima attività in centro, “Buby Snack”, la paninoteca più frequentata del tempo e che quindi non potevamo disconoscere come tradizione. La cosa curiosa è che il pane e i panini che si mangiano da noi sono fatti da mio padre Angelo e anche per chi ha delle allergie ed intolleranze, prepariamo ben sei ottimi impasti con farine esclusivamente italiane certificate: impasti normali con farina di tipo 1, farina multicereali, impasto di Kamut, di Farro ed integrale."

Raffaele, il tuo locale quanti tipi di pizze riesce a produrre?

"Noi oltre alle classiche pizze, da qualche mese, abbiamo un fuori menù che proponiamo sui nostri tablet dove ci sono 5 o 6 tipologie di pizze diverse, ad esempio l'ultima l'abbiamo creata la settimana scorsa e si chiama "La Burratina". In base anche ai prodotti di stagione creiamo delle pizze fantasiose e “stagionali” come lo scorso inverno quando ci siamo cimentati nella pizza con la crema di zucca, provola e speck, oppure una pizza con scarola saltata in padella con uvetta passa e olive taggiasche, mentre adesso che è estate e fa caldo, ci vuole qualcosa di più fresco e abbiamo quindi creato la nostra pizza del mese, appunto "La Burratina"con mozzarelle, pomodorino giallo del Vesuvio, valeriana fuori cottura e burratina di bufala con delle fette di prosciutto crudo e devo dire che sta spopolando alla grande!

Il nostro cavallo di battaglia è, neanche a dirlo, la pizza “Rossopeperoncino” con mozzarella, patate al forno, salsiccia fresca, funghi freschi Champignon e olio di tartufo, così come la "Nonno Antonio” con pomodoro, mozzarella di bufala, salame piccante e gorgonzola, davvero molto richiesta. Per quanto riguarda i posti, con il nuovo restyling, la nostra sala interna riesce a soddisfare 160 coperti e per un numero così cospicuo, abbiamo aggiunto un altro forno e delle nuove celle frigo per i nostri impasti che sono a lunga lievitazione. Da tre anni abbiamo escluso l'apertura a pranzo, ma solo serale con unico turno dalle 18.30 a chiusura; d'estate siamo sempre aperti, tutti i giorni. Inoltre, prima, essendo più un ristorante e lavorando anche a pranzo, era possibile festeggiare cerimonie ed eventi di tutti i generi, ma come dicevo, da 3 anni, abbiamo scelto di fare un unico turno serale e di conseguenza facciamo solo compleanni, banchetti tra amici, con la famiglia, però grandi cose che facevamo prima, ad esempio veglioni di Capodanno, cresime, comunioni, ecc per scelta non le garantiamo più."

Dunque, da “Rossopeperoncino” è impossibile non apprezzare la buona pizza, così come sarete conquistati dalla cordialità e dalla simpatia del titolare Raffaele e del suo intero staff che per una serata vi faranno sentire a casa!