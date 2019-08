Governo M5s-Pd: un’alleanza contro natura che ridimensiona Salvini?

PORTOCANNONE. Sembra proprio che il governo giallorosso stia per nascere, ma, andrei ancora cauto, vorrei prima vederlo al completo delle sue componenti e poi potrei esprimere un giudizio oggettivo e soprattutto imparziale. Decisivo affinché possa esprimere un giudizio, è sapere se Conte sarà il futuro Presidente del Consiglio. Se ci sarà il Conte bis, per onestà intellettuale, si dovrebbe chiamare Conte-Renzi, per un semplice dovere di trasparenza e oggettività. E’ inutile negarlo, Renzi e i suoi fedelissimi sono decisivi per la nascita e per la durata del nuovo governo.

A questo punto bisogna chiedersi quali politiche porterà avanti posto che lo stesso Renzi ha considerato sempre improponibili e da combattere in tutti i modi le politiche portate avanti dal M5S. Così come è notorio che il M5S abbia sempre condannato senza appello le politiche del Pd di Renzi che hanno avvantaggiato, secondo loro, la finanza internazionale e le banche italiane, che hanno provocato la depredazione dei diritti di chi lavora, la totale precarizzazione dei rapporti di lavoro, l’impoverimento di milioni d’italiani, la falcidia della classe media, la demolizione del tessuto industriale italiano che ha favorito le industrie straniere, l’immigrazione indiscriminata e senza controllo che ha creato caos nelle città italiane e che dell’immigrazione ha fatto diventare un business per le cooperative rosse, fino a Mafia Capitale. Nell’esprimere un giudizio corretto si può non tenere conto di tutto ciò? Onestamente lo ritengo al limite del rispetto della dignità degli italiani. Non per i personaggi coinvolti, che possono anche essere persone apprezzabili, ma semplicemente perché è assurdo che Conte che ha gestito tutta la fase politica precedente, senza alcuna critica e autocritica, avallando tutto ciò che imponeva Salvini entri immediatamente come Presidente del Consiglio in una compagine di governo con il Pd di Renzi che, di fatto, ha perso le precedenti elezioni. Non sono un politologo ma credo proprio che se sarà questa la scelta, il Partito Democratico la pagherà molto cara in termini elettorali. Se nascesse un nuovo governo sostenuto in maniera così decisiva da Renzi, ciò equivarrebbe a mettere nelle sue mani vita, morte e miracoli del nuovo governo!

Così come Salvini ha già fatto anche Renzi potrà far cadere il governo secondo le sue convenienze e conoscendo il soggetto non è difficile pensare che lo farà non appena gli converrà. Quel Renzi bocciato dagli elettori ritornerà a calcare le scene con un ruolo da protagonista assoluto. Ritengo che anche Di Maio dovrebbe restar fuori dal nuovo governo ma a quanto leggo credo chieda già di avere gli stessi incarichi che aveva nel governo precedente. Se il Pd accettasse anche le ambizioni Di Maio vicepremier, allora toccherebbe il delirio puro. Infine, se tutto ciò accadesse solo per liberarsi di Salvini allora ci sarebbe davvero da preoccuparsi e non poco poiché sarebbe solo una vittoria di Pirro. Liberarsene semplicemente perché si è contro senza affrontarlo sui temi concreti creerà le condizioni per il suo nuovo rilancio. Spero tanto di non essere cattivo profeta ma se le cose andranno così, sarà un errore strategico che forse farà vincere una battaglia, ma farà perdere certamente la guerra. Ho sempre sostenuto e continuo a sostenere fino all’esasperazione che Salvini vada sfidato in campo aperto con la politica e con i fatti e le proposte concrete di una vera sinistra moderna e schierata con i più deboli. Salvini si potrebbe sconfiggere politicamente se ci fosse la politica quella con la “P” maiuscola. Trecento spartani a Platea, sconfissero l’esercito persiano e lo costrinsero alla ritirata. Le città greche avevano respinto l’immane forza dell’impero più vasto e potente del mondo, sancendo il diritto di essere liberi nella loro terra. Poi se si perde, l’importante è farlo con dignità e onore, ma se si perde con disonore, con viltà e fuggendo, allora meglio morire in battaglia.

(Vincenzo Musacchio – Giurista)