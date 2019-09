Sopralluogo tecnico in via delle Tamerici, «domani l'intervento»

TERMOLI. Sulla segnalazione provenuta dai residenti di via delle Tamerici, «Stamattina la Crea e i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo in via delle Tamerici dopo aver appreso da Termolionline (segnalazione mai inoltrata alla segreteria dell’ufficio tecnico) dell’avvallamento formatosi sulla sede stradale.

Per accertare le cause che hanno determinato il cedimento dell’asfalto, domattina la Crea interverrà ed eventualmente effettuerà la riparazione». Questa la risposta dei Lavori pubblici.