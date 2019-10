Nessun incidente alla Momentive lo scorso 15 ottobre

TERMOLI. Lo scorso 15 ottobre, anche se per solo qualche minuto, è stata pubblicata erroneamente su Termolionline, l'immagine riconducibile all’ingresso dell'azienda Momentive Performance Materials Specialties srl in relazione a un incidente avvenuto in un altro stabilimento chimico di Termoli, la Fis.

Nel testo non vi era alcun riferimento alla medesima, ma la ricerca in archivio dell'area industriale ha prodotto quell'errore, immediatamente sanato.

In seguito, appena avuta conferma del sito interessato, lo stabilimento Fis, c'è stata integrazione e specificazione delle informazioni.