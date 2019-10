TERMOLI. Un muro invalicabile: il 27 ottobre 2019 era il termine ultimo per presentare le osservazioni alla procedura di Via Speciale “Asse ferroviario Bologna – Bari – Lecce – Taranto”. Linea ferroviaria Pescara – Bari: Tratta Termoli – Lesina. Progetto definitivo del lotto 2 – 3 “Termoli – Ripalta” – Parti Variate”. Osservazioni che potevano essere presentate da soggetti privati e pubblici interessati al progetto. Per queste ragioni il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato agli Enti interessati, tra cui il comune di Termoli e la regione Molise, una nota dove si invitava a pubblicare sui propri siti istituzionali un avviso contenente il link dove estrapolare tutti gli atti (oltre 2000) presentati da Rfi inerente il progetto di raddoppio propedeutici all'ottenimento della Vas – Via – Aia. Inspiegabilmente il comune di Termoli ha omesso questa pubblicazione.

Alla data di oggi, 28 ottobre, dalla consultazione del sito indicato dal Ministero, si constata che solo la Provincia di Campobasso ha presentato delle osservazioni evidenziando in un trafiletto, il forte impatto visivo delle barriere antirumore, alte circa 8 metri e posizionate principalmente in ambito cittadino (Comune di Termoli). Voglio ben sperare che altri Enti abbiano attenzionato il progetto considerato che il Comitato Cittadini in Rete e semplici cittadini con le abitazioni prospicienti le ferrovie hanno presentato nell'ultimo giorno utile le osservazioni al progetto e per questo non ancora comparse sul sito.

P.S. Mentre tutta la filiera istituzionale delle Marche, comuni, provincia e regione si sono mossi all'unisono contro le barriere antirumore, nella nostra comunità vige il silenzio.

Ciro Stoico