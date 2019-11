«Il mio sogno più grande è venire a vivere a Termoli»

TERMOLI. «Ho letto la notizia secondo la quale le presenze turistiche di questo anno sarebbero in perdita di oltre 13mila unità.

Premesso che amo il vostro paese e tutto ciò che lo riguarda mi permetto di fare alcune considerazioni non solo da turista ma da cittadina, considerando il fatto che il mio sogno più grande è venire a vivere proprio a Termoli.

Tenendo presente anche la carenza di soldi dovuta alla perenne crisi che ormai attanaglia il nostro paese da troppo tempo, i sindaci dovrebbero capire che non sono "faraoni" che per obbligo d immagine devono lasciare di loro un "immenso" ricordo.

Quindi invece di pensare e discutere su grandi questioni come il famoso tunnel che dovrebbe agevolare il transito a piedi tra il borgo e la cittadina, opera che per comunque sarebbe interessante, ci si dovrebbe interessare delle buche e degli avvallamenti del tratto di strada che collega il lungomare Colombo al paese, alla costruzione di nuovi posti auto così da evitare parcheggi lungo l’ultimo tratto del suddetto viale verso l’entrata del borgo vecchio, del ripristino della passeggiata sotto le mura, della messa in sicurezza dei marciapiedi del porto, di completare la costruzione del "fantomatico" nuovo albergo sempre sul viale o distruggere quel mostro ecologico, di rimettere a nuovo il vecchio cinema ma soprattutto ricostruire il trabocco distrutto un paio d’anni fa.

Aprire il turismo alle famiglie un po’ come succede nelle coste romagnole con offerte di soggiorno “all inclusive”. Amo troppo Termoli e per questo mi sono permessa di esprimere le mie opinioni».

Opinioni di Rosemy Conoscenti, di La Spezia, che l’anno scorso intervistammo per presentare il suo libro Hotel Meridiano.

«Volevo solo aggiungere che nella vostra bella Termoli ho sempre trovato cordialità ospitalità e un bellissimo senso di familiarità tra gli ospiti ed il personale degli alberghi con un ottimo rapporto qualità-prezzo, cosa quest’ultima che a mio modesto parere sta cambiando e certamente non in meglio. E poi il faro! Bene che sia tornato a funzionare dialogando ancora col suo gemello di fronte… ma l’architetto che l’ha progettato a cosa stava pensando? Questo è quanto. Vi ringrazio ancora. Buona giornata a tutti voi, dal canto mio spero di tornare presto e di far sì che il mio sogno si avveri».