Ciao Peppino, i ringraziamenti della famiglia Benvenuto

TERMOLI. Riceviamo da Alessia Benvenuto. «Sono la figlia di Peppino, nonostante il dolore per la perdita di un grande papà, desideravo ringraziare a nome di tutta la mia famiglia, innanzitutto Termolionline e Trombetta Michele per il meraviglioso articolo a lui dedicato. Non cambierei una virgola di tutto ciò che ho letto su mio padre, che è stato un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla musica e alla famiglia... i suoi più grandi amori.

Vorrei anche ringraziare tutte le persone che hanno lasciato un pensiero per lui... sono stati tantissimi e molto commoventi. Da lassù ci starà sicuramente cantando 'U Battellucce, in onore della sua amata Termoli e Non si può morire dentro di GIanni Bella, perché come avete detto anche voi, il corpo ci ha lasciato, ma il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore della sua famiglia e di chi lo ha amato.