Inquietudini e speranze, il rovinoso precipizio demografico e spiraglio di nuove culle

TERMOLI. Anno 1972. Ingrana il nucleo di industrializzazione. Parte l’attività nello Stabilimento Fiat a Termoli. Decolla l’èpico capovolgimento economico e culturale del Molise. Nasce un nuovo tessuto sociale e irrompe lo sbalorditivo incremento demografico soprattutto nella città adriatica.

Aldo Caterina, Segretario del 2° Circolo Didattico a Termoli, requisisce appartamenti appena costruiti nella esplodente area urbanistica, tramutandoli in plessi scolastici, perché le Scuole Elementari fanno già doppi turni, tanti soni i figli del boom.

Mons. Giovanni Proni, irrefrenabile Vescovo di Termoli, fiuta la storia d’una moderna realtà industriale e il biblico rimpatrio di molisani dalle emigrazioni europee. Percepisce lo stravolgimento che poi si armonizzerà nella intera Regione. E, mentre Giovanni Agnelli bonifica Pantano Basso, egli prima e mons. Pietro Santoro poi, innalzano chiese nuove, blindate già dal riconoscimento canonico e giuridico di parrocchie futuribili. Quelle cioè di Gesù Crocifisso, del Carmelo, del Sacro Cuore, di San Francesco d’Assisi, di San Pietro e Paolo, di Santa Maria degli Angeli. Conquiste, in quel tempo, apparentemente dissennate, forse anche per il loro dislocamento in contrade disabitate, talune lontane dal cuore urbano. E, a partire da quei giorni, la città di Termoli, da poco più di 10.000 abitanti degli anni ’50, sfiorerà in rapida corsa 40.000 residenti!

Quei luoghi allora solitari, si nobilitano d’improvviso in fiorenti vivacità di vita. Ma oggi pure questi - massificati dalla globalizzazione - avvertono il rovinoso precipizio demografico. All’ospedale di Termoli si trema, infatti, per la soppressione del reparto di ginecologia, perché ormai lì, non è più raggiungibile il numero minimo di nati nell’anno. Si svela, insomma, il profondo fallimento della nuova società.

Domenica 2 febbraio ricorre la 42^ Giornata della vita. “Aprite le porte alla vita”. Spalancatela a nuove forme di fraternità solidale. E’ l’appello del Consiglio Episcopale permanente della CEI. E nonostante tradimenti e riforme non fatte, e un’infinità di occasioni perdute, noi - testimoni dell’agonia planetaria - esercitiamo ancora il coraggio della felicità. Desideriamo rimuovere insicurezze e forma mentis, trasmettendo speranze concrete agli sposi e proponendo loro immagini e parole per pensarsi genitori. Vorremmo smorzare insidiose scelte orientate a mettere i figli fuori dall’orizzonte del dono, ritenendoli bene desiderato, …ma accessorio.

Bella è la vita! Era perfino splendida nel 1943, per noi bimbi allora, sfollati dalle abitazioni a causa dell’attacco tedesco in paese, e ricettati in autunno nella elevata “Camarda” di Guardialfiera, sotto un cielo saettato di proiettili. Lì, a dormire in 40 persone dentro il fienile traversato dai ratti. E che armonia nel recinto del bestiame a consumare il cibo saporoso, preparato dalle nostre mamme, condito di fantasia e d’amore, e sdraiati noi, su macigni e abbracciati al canto di “Guardialfiera ‘stà miss”.

E, invece adesso, che dolore constatare e sopravvivere tra la verticale contrazione di nascite, e “tra questa società spesso ebbra di consumo e di piacere, di abbondanza e di lusso, di apparenza e narcisismo” (Papa Francesco).

Certo, la devastazione umana e sociale c’è, prodotta dall’individualismo e da un sistema scorretto politico, economico e culturale che, nel suo franare, sembra travolgere l’infinito. Compreso le illusioni e la fine dei bambini.

Che angoscia pensare che, fra 30 anni (attenzione, non due millenne. 30 anni!), i figli di ieri e di oggi – cioè quelli non nati - renderanno irrealizzabile il funzionamento dell’attuale sistema sociale. Non potrà esserci, ahimè, più il medico, l’insegnante, né il carabiniere, lo spazzino, il prete, la badante, il sindaco. Perché costoro, oggi, noi non lo li abbiamo voluti far nascere. Eppure questo allarme non figura tra le priorità dell’agenda politica. E, magari chissà, gli esiti eloquenti alle Regionali di domenica scorsa in Calabria e nell’Emilia Romagna, potranno acquistare anche un linguaggio riflessivo, attivo, diffusivo, per amministratori nuovi, in favore della natalità.

Coraggio! Che riaffiori a Termoli il ricordo e l’esempio di Eliseo Sciarretta – indimenticabile amico – preside a Termoli e presidente della Provincia a Campobasso. Egli volle sublimare il suo focolare domestico col calore e la “exuberantia” di nove figli. E che riecheggino pure nella piccola Guardialfiera, assieme alle memorie angosciose del 1943, anche i vagiti di 57 bimbi nati, poi, nel 1944, nonostante l’assenza di molti sposi chiamati alle armi. Che voragine ora. Nel 2019, soltanto sette nascite.

Festa di vita domenica. Anche “Festa di Famiglia”, così definita don Antonio Antenucci, parroco dell’antica Cattedrale.

A noi ormai vecchi, permane solo l’alito fioco appena capace di ri-sussurrare ai responsabili della “res pubblica”, <un patto di vita>. L’inesorabilità, insomma, a garantire la discendenza umana. Si può tutelare, depennando già l’eterna precarietà del lavoro e alleviando il carico fiscale alle giovani coppie; istillando alle spose le meraviglie della maternità; ideando forme e riforme di lungo periodo, che diano sicurezza a chi si accinge al più grande degli investimenti umani; maggiori servizi alla prima infanzia e agevolazioni astute in favore di nuclei famigliari in crescita.

Che estasi ho percepito nel 1963 – alla nascita del mio primo figlio – con l’acquisizione dello “scatto biennale anticipato di carriera e la progressione economica di stipendio, per incremento demografico!”. Erano i miracoli delle Poste d’una volta, capaci d’inventarsi perfino “La Befana p.t.”, stimolatrice di aggregazioni, desideri di vita e gare di doni per chi a casa aveva più ragazzi.

Ora c’è “Lavazza”, l’azienda con la passione dei bimbi e del caffè, che assegna ai propri dipendenti, un premio ragguardevole per chi fa un figlio o lo adotta. E’ un volano in controtendenza, significativo, che, imitato o strutturato da altre realtà imprenditoriali, può favorire la cultura della vita. C’è la “HP”, una multinazionale che lancia nuovi programmi per migliorare il benessere personale e l’equilibrio tra lavoro e vita. Ebbene, quest’azienda assicura 26 settimane di congedo retribuito in favore di novelli genitori. C’è già in molti paesi europei, uno strumento che consente alle coppie di mettere al mondo un figlio con la serenità, assicurata dallo Stato, di sostenerlo fino all’età lavorativa.

E, orsù, torniamo a coltivare sulla Terra la bellezza tremenda e stupenda di quella cosa che ancora chiamiamo “vita nuova ”.

Vincenzo Di Sabato