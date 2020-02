TERMOLI. Dalla scorsa primavera abito sul lungomare nord; Termoli non è (ancora) la mia città, in casa sono sola, non nascondo che spesso è dura.

Poi però mi capitano episodi come quello di stamattina e mi soffermo a pensare a quanto sono - a quanto siamo - fortunata a vivere in un posto così. Aprendo le tende mi si è presentato lo spettacolo affascinante e inquietante di uno stormo di oltre cento cormorani che stazionavano sulla riva del mare. Grandi, scuri, maestosi.

Quando mi sono precipitata in spiaggia per immortalarli da più vicino, purtroppo si sono sollevati in volo per spostarsi verso la vicina costa abruzzese, e poi chissà dove.

Mi chiedo anche, non essendo un'ornitologa, se sia normale avvistare così tanti cormorani sulle nostre coste di questi tempi, se non siano "fuori tempo" per la migrazione verso sud: magari qualcuno saprà rispondermi, probabilmente tirando anche in ballo il riscaldamento globale, di cui però in questo momento poco mi importa. Mi importa che mi abbiano regalato un singolare buongiorno e un'emozione che non dimenticherò a breve.

Basta sforzarsi solo un pochino in più, in fondo, per capire che abbiamo davvero tanto per cui essere grati.