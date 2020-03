Diamo i numeri sul Coronavirus

TERMOLI. In questi momenti di preoccupazione per la diffusione del virus che pare sia arrivato anche nella nostra città, leggendo qua e là i vari post comparsi su diverse pagine e profili fb di vari contatti ho avuto modo di constatare che forse per la paura molti si improvvisano esperti in virologia e in alcuni casi in statistica medica. Ebbene senza calcoli astrusi se uno volesse fare questo semplice ragionamento e cioè che 276 guariti + 107 deceduti = 383 e pertanto essendo 107/383=0,278 saremmo di fronte ad una epidemia con una percentuale di mortalità del 28%. Essendo ingegnere e intendendomi un poco di statistica devo dire che tale dato non vale nulla perché non da la misura esatta del fenomeno che è caratterizzato da altre variabili aleatorie legate per esempio all’età delle persone componenti il campione sia per deceduti che per i guariti. Stiamo quindi mettendo le mele con le pere o in altre parole stiamo facendo ragionamenti che non servono a nessuno anzi servono solo a diffondere inutili allarmismi. Facciamo parlare per favore solo gli esperti e cerchiamo di non concentrarci sul corona virus ma solo sulle buone prassi igieniche che ci aiuteranno ad evitare il contagio esattamente come accade per le influenze stagionali che più di qualche esperto ha paragonato proprio al covid19.

Un ingegnere