L'appello di un anestesista: "Siate responsabili, non ci complicate il tutto con la superficialità"

CAMPOBASSO. CORONAVIRUS COVID - 19. Non è mia abitudine pubblicare post su Facebook, ma voglio sfruttare l'utilità della massima diffusione possibile dei social per inviare questo messaggio a tutti i cittadini molisani.

Rimango davvero basito di fronte ai tanti cittadini che ancora oggi, dopo tutte le raccomandazioni del Ministero e degli organi competenti vanno in giro per aperitivi o altro. Se ancora state sottovalutando la cosa vi consiglio vivamente di fermarvi ed ascoltare chi è impegnato quotidianamente con questa emergenza. Io, insieme ad altri miei colleghi, gestiamo l'unica terapia intensiva nel Molise destinata alla gestione dei pazienti positivi al COVID-19.

Al momento abbiamo solo 6 posti letto di cui 2 già occupati da malati intubati con forme di insufficienza respiratoria grave da coronavirus. Ci sono altri malati positivi al virus, ma attualmente con sintomi lievi in reparto di malattie infettive, ma che potrebbero complicarsi e finire in Rianimazione da noi.

Sacrifichiamo giornalmente le nostre vite, la nostra famiglia, privandoci di stare a contatto con i nostri cari per evitare di trasmettere loro qualcosa nonostante tutte le precauzioni possibili, lavoriamo con turni massacranti costantemente con dispositivi di protezione che ti tolgono letteralmente l'aria e le forze, si arriva sfiniti a fine turno e non ci sentiamo al sicuro nemmeno quando siamo a casa lontani da questo maledetto virus.

Fate che tutti questi sacrifici non siano vanificati dall'ignoranza e non ci mettete in condizione di saturare quei pochi posti letto che abbiamo a disposizione e di non essere in grado di potervi gestire pian piano nel tempo.

Non ci sono posti letto in tutta Italia, la degenza media di questi pazienti è molto lunga e riceviamo quotidianamente chiamate da altri ospedali in cerca di posti letto che noi cerchiamo di difendere e destinare ai nostri corregionali. Siate più responsabili, questa emergenza è davvero seria, difficilissima da gestire già di per sé perché è sconosciuta ed abbiamo pochi mezzi a nostra disposizione, non ci complicate il tutto con la vostra superficialità ed ignoranza."

Vincenzo Cuzzone, anestesista Cardarelli di Campobasso