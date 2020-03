«Non sono nelle agenzie di scommesse»

TERMOLI. «Orgoglioso di far parte di una categoria di imprenditori che ancora una volta nel silenzio assoluto e senza fare "macchiette", ha tirato giù la serranda in 5 minuti e non sta dicendo una parola sull'enorme sacrificio cui sarà tenuta a sottoporsi per le prossime 3 settimane. Ed alla quale anche in questa occasione non è stata data voce.

Questo governo ha stabilito che il Coronavirus si trasmette solo nelle agenzie di scommesse, nelle sale giochi e nelle sale bingo, mentre nei bar superaffollati, nei ristoranti, nei tabacchi con lotto e slot machine, nei centri commerciali che erano pieni zeppi questo fine settimana, ed in generale in tutte le attività esentate dalla chiusura,il virus non entra, non si diffonde!

E'chiara ed evidente la volontà precisa di questo governo che continua a fare una battaglia contro il nostro settore, il quale oltre a garantire occupazione a migliaia di persone, urappresenta una delle maggiori fonti di introito per le casse erariali.

Noi ormai siamo abituati a soffrire e lo faremo anche questa volta e senza batter ciglio. Per chi invece, nelle prossime occasioni volesse fare il "saputello" parlando del nostro settore, si sciacquasse la bocca perchè possiamo soltanto insegnargli a campare».

Michele Natale