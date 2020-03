Una poesia contro il Coronavirus: Forza Italia

CASALBORDINO. Da Casalbordino giunge alla nostra redazione una poesia di speranza composta dalla professoressa Maria Gabriella Tartaglia:



"Da quando il Coronavirus è dilagato, il popolo italiano è angosciato. Deserte e silenziose sono le città,

si circola solo per necessità.

Forte è la risposta della Sanità,

per andare incontro alla comunità.

Medici e infermieri,

come audaci bersaglieri,

fronteggiano enormi difficoltà

con vero spirito di generosità.

Volontari, Protezione Civile e Forze Armate

fanno estenuanti cordate

per il virus debellare

e il sereno riportare.

A chi ci ha dato dell’untore,

la risposta di un impavido navigatore

che, con la sua drittura morale,

merita proprio l’altare.

E, tra le eccellenze dello Spallanzani,

a due giovani ricercatrici dobbiamo battere le mani. Rigore e resistenza

raccomanda Conte nella sua conferenza.

Nella Città Eterna,

Papa Francesco la Madonna ha invocato

perché come a Cana, a sua richiesta,

riporti al popolo italiano gioia e festa.

Forza Italiani!

Ce la faremo,

se uniti e saldi

noi lotteremo.

Alto il nome risplenderà

di chi per l’Italia si spenderà. Dimostriamo al mondo intero che siamo un popolo vero.

E’ questo un nuovo Risorgimento: perseguiamo il nemico con accanimento, così l’Italia modello sarà

dell’intera umanità.

Viva l’Italia!"

Prof.ssa Maria Gabriella Tartaglia

"Dedicato a mia figlia Donatella, medico pneumologo presso l’Ospedale Bellaria di Bologna e a tutti i medici, gli infermieri e il personale sanitario impegnati in prima linea"