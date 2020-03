Ciao Salva: ci resteranno i sorrisi e il tuo insegnamento

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo un ricordo dal dottor Emilio Prezioso dell'amico Salvatore Cannarsa.

«Fino a pochi giorni fa passeggiavamo per il corso la sera e facevamo programmi per i prossimi viaggi. No non era questo il momento per intraprendere questo viaggio... Ora ci resta un vuoto immenso e il ricordo di un Uomo con una vitalità impressionante che alla sua età praticava ogni tipo di sport ed era sempre pronto a partire per un viaggio, una vacanza, un weekend. Caro Salvatore ci mancherai tanto, ci mancherà il tuo sorriso e le tue battute, la tua loquacità, la tua "termolesitá"... ci resterà l'insegnamento per il modo di vivere intensamente questa vita che oggi ci appare così fragile.

Ciao Salva.