Consegne gratuite a domicilio: ecco la lista

TERMOLI. Pubblichiamo l'elenco delle attività che hanno aderito alla nostra iniziativa sulle consegne a domicilio a Termoli dopo quanto emanato dal decreto ministeriale in data 11/03/2020 sull'emergenza Coronavirus.

Ecco la lista aggiornata:

Abbigliamento Renzi dal 1937, Corso Nazionale 45. Telefono 3472957266 - sito web per ordinare online www.masiga.it ; orari di consegna a domicilio 13.00-14.00/17.00-18.00 (weekend incluso).



Adriatica Pasticceria, Via Corsica 18. Telefono 0875 702054. Consegna a domicilio dalle 06:00 alle 13:00 nel pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00.



Amadeus Pizzeria (forno a legna), via duca degli Abruzzi 27. Telefono: 0875/701875 Cell/WhatsApp 3920492451 Servizio a domicilio dalle 18:00 alle 22:00.

Atelier Blusahel di Altieri Pasqualina, via sant'Elena 3, Termoli, Telefono: 366. 3456486 - orari di consegna a domicilio 11-12. Possibilità di concordare anche altri orari.

Benessence (prodotti nutrizione e igiene personale), Via Corsica 19, Telefono: 0875-865106, sito www.benessence.it. Orari corriere della consegna a domicilio.

Bosap Molise, Via Corsica 152, Telefono: 0875-730529. Consegna di carne, salumi, pasta e pane con i seguenti orari: 8-12 / 16-18.30.

Buffetti Termoli (toner, carta, cartucce e materiale vario di cancelleria per scuola e ufficio), Via Martiri della Resistenza, 68, E-MAIL: falcolinisas@gmail.com ; Tel.: 0875 703481 Fax: 0875 630481 Cell.: 346 6479057 . Orario di consegna dalle 14,30 alle 16,30.

Caffè Casolino (caffè tostato in grani o macinato), C.so Nazionale 68. Telefono: 391 7978865. Mail: info@caffecasolino.it Consegna a domicilio dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00. Si accettano pagamenti anche con carte di credito.



Caffettilandia (capsule e cialde compatibili e originali plurimarche), Via Maratona 4, Telefono 3495842972. Consegna a domicilio dalle 14,30 alle 16,30.

Carrefour (supermercato), Via Egadi, 8, Telefono: 0875-752521 /345 – 07 33 691. Consegna a domicilio dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 18:00. Pagamento alla consegna con un ordine di almeno 50 euro.

Cartolibreria La Graffetta, Via Montecarlo 2c. Mail a cui scrivere: lagraffetta.np@gmail.com Orari di consegna dalle 15.30 alle 19.30.

Caseificio Di Giandomenico: c.da Castellana 2 - Guglionesi, Telefono: 335 1587247. Consegna a domicilio gratuita: lunedì, mercoledì, venerdì a Termoli e comuni limitrofi. Ordini dalle 9 alle 15 e consegne dalle 16 alle 18 (spesa minima €15).

Centro Ottico Fabrizio, via G.Perrotta 10, Telefono: 0875.703325; 334 3513111. Aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:00. consegna a domicilio da concordare al momento dell'ordine.

Cianciosi soluzioni edili srl, via Giulio Pastore, 4 zona industriale B, Tel. 0875710120-346.4073886, vendita di ferramenta, colorificio, legname, ferro, prodotti per la sicurezza, materiali edili, idraulica, grès e tanto altro. Consegna tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 16:00. Mail: vendite@cianciosi.com.

Croce Rossa italiana sezione Termoli, per portare a casa di chi non può muoversi i farmaci, la spesa e servizi sanitari. Cellulare: 379 197 3224



Cuore del Gusto (prodotti tipici molisani e alimentari in genere, olio, vino, pasta , salumi, formaggi, latticini , biscotti), Via San Marino n. 12. Telefono: 3396340661.



De Cesare (interventi urgenti e consegne a domicilio di materiale elettrico), via Polonia 77, Telefono 3272876623, e-mail: decesaretermoli@gmail.com Orario dalle 17 alle 20.

Domingo Caffè (Caffè in cialde, capsule compatibili Nespresso e Lavazza A Modo Mio, caffè macinato e in grani), via dei Gelsi 63 - Termoli; info@domingocaffe.it Telefono 3208374594. Orari consegna dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Erboristeria Prana, Corso Umberto I, 8. Telefono 3337039295

Elisir di Bellezza - L'Erbolario, Corso Umberto I 71. Telefono: 333 3348979.

Facce Toast (toasteria), Via Sannitica 20. Telefono: 3515252697. Servizio a domicilio dalle 18.00 alle 22.30

Family Day (Caffetteria - Pizzeria), Via degli Abeti 8. Telefono: 392 488 8168. Consegna a domicilio di pizze dalle 18.00 alle 21.30

Gastrò (alimentari), Via Stati Uniti 43 Termoli. Telefono: 3393493919. Consegna a domicilio dalle 14.00 alle 16.00

Granitto Elettrodomestici (vendita di elettrodomestici), Via Arti e Mestieri 37. Telefono: 0875/751015; 340/5295027. Consegna gratuita e ritiro contestuale della vecchia apparecchiatura.

Il Faraone (Ristorante - Pizzeria), Via A.De Gasperi n.155 Campomarino Lido - Telefono: 3245922720 - Consegne a domicilio dalle 12 alle 15 e dalle 17.30 alle 20.30.

L'Antica Pignata (primi e secondi di pesce e di carne), Via Sardegna, Telefono: 3296596502. Ordini dalle 10 alle 12 e consegne a domicilio dalle 12.30 alle 14.



Le Sorelle Casareccia (pizze al taglio, pizze al piatto e maxi), Via Firenze 6, Telefono: 3928198972. Consegna a domicilio dalle 18.00 alle 21.00.

Libreria Fahrenheit, via Cina 34, Termoli. Consegna gratuita a domicilio di libri con corriere. Prenotazioni alla mail: libreriatermoli@gmail.com o alla pagina facebook: https://www. facebook.com/ libreriafahrenheittermoli/

Libreria "Il Vecchio e il Mare", Corso Fratelli Brigida 80. Telefono: 3349195878. Consegna del libro a domicilio ogni giorno dalle 18.30 in poi.

MaSiGa Abbigliamento, Corso Nazionale 18. Telefono: 3807895249 - sito web www.masiga.it ; orari di consegna a domicilio 13.00-14.00/17.00-18.00 (weekend incluso)



Massimo Alessandrino (ambulante con licenza per la categoria formaggi), Contrada Chiancate 37, Guglionesi. Telefono: 339.5946598. Consegna a domicilio dalle 15.00 alle 17.00 su Guglionesi, Termoli, Campomarino, Portocannone e Petacciato.



Molise D'aMare (ristobar pizzeria), Via Martiri della Resistenza (Terminal Autobus). Telefono: 0875.85743; 3476876981- 3286525816. Consegna a domicilio gratuita di pizza al taglio dalle 8.00 alle 18.00.



NonsoloCafè (cialde e capsule di caffè plurimarche), Via Mascilongo 14, Telefono: 3406675489. Consegna a domicilio dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 20:00.

Panificio f.lli Catenaro, Via Inghilterra 78 Termoli, Telefono: 0875/706404; 3426219715. Consegna pane e prodotti da forno a domicilio dalle ore 12 alle 13 e dalle 18 alle 20.

Pasticceria Zara, via Argentina 15, Telefono 3470329341, 3392527548; mail: Info@zarapasticceria.it . Consegna a domicilio dal lunedì alla domenica dalle 11:30 alle 14:00. Durante la Settimana Santa, consegna di prodotti pasquali artigianali.

Pizzeria Basilico (Pizze maxi e al piatto, stuzzicheria), via Madonna delle Grazie 48. Tel 3396514595. Consegna a domicilio dalle 18 in poi.

PIZZ'ITALY (pizze al taglio, pizze al piatto e panzerotti al forno), Via dei Pioppi 36 - Termoli. Telefono: 347 890 3693. Consegna a domicilio dalle 18.00 alle 21.00.

Sognadoro (Ristorante- Pizzeria), via Duomo 45 Termoli, tel 0875706442/ 3284162100. Consegna a domicilio di pizze e piatti a base di pesce con orario 12/14 - 19/21

Speedy Bevande (acqua e bevande in genere), Via Montecarlo 32, Telefono: 3665209230. Consegna a domicilio senza minimo di ordine.

Spongewash, via Corsica, 51 Termoli 3383366880, autolavaggio.tonys@libero.it orari lunedì sabato 8-17. Servizi di pulizia a vapore a domicilio, sanificazione ambientale all'ozono, lavaggio e sanificazione auto a domicilio.



The Book Shop (cartolibreria), Via A. De Gasperi 42. Telefono 3921218413; mail: bookshp@tiscali.it ; consegne a domicilio di materiale di cancelleria, fotocopie, libri dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.