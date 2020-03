Primavera 2020



Al chiarore dell’astro nascente

ti sei affacciata all’orizzonte,

ancora spoglio, arido e deserto,

preceduta dal volo rapido e sicuro

d’uno stuolo di vispi colombi.



Sorgi radiosa, come sempre,

ma il mondo, per te, non ha lodi.

La tristezza ha scansato la gioia.

Un serpente in agguato attende

le vittime ad ogni angolo di strada,

con invisibili dardi spesso letali.



In te la speranza d’una fuga

dalle tenebre perniciose del male,

dal travaglio persistente, inquietante,

che agita e sfibra il genere umano.



In te il lieto, sperato segno augurale

d’una resurrezione dalla pietra tombale

dell’angoscia, che menti e cuori serra

in presenza di catastrofico evento,

così molesto per quest’oasi terrestre.



Antonio Crecchia