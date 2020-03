«Grazie alla Polizia municipale di Termoli»

TERMOLI. Un ringraziamento, da parte di un gruppo di cittadini, per il lavoro svolto in questi giorni di emergenza sanitaria dalla Polizia municipale di Termoli coordinata dal comandante Antonio Persich. Questo il senso del messaggio giunto in redazione per sostenere tutti gli operatori che, nel rispetto delle ordinanze e delle misure disposte del sindaco, Francesco Roberti, sono impegnati nei controlli ma anche nell'assistenza alla popolazione e nell'aiuto alle persone in difficoltà.