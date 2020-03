​La metafora sbagliata: non siamo in "guerra"

TERMOLI. La "guerra al coronavirus" sta monopolizzando le nostre esistenze e volenti o nolenti il ritmo delle nostre giornate nelle ultime settimane è scandito sempre più dal bollettino della Protezione Civile che ci aggiorna sulla diffusione dell’odiato virus nel nostro Paese. Il trend delle persone positive al coronavirus In Italia sembrerebbe in leggere calo, ma domani sarà ancora lo stesso? Nessuno può dirlo con certezza. Quello che pare certo è che mentre alcune regioni del Nord sono schiacciate psicologicamente dall’alto numero di morti per Covid-19 e presto anche dal disastro economico che tutta questa situazione sta già causando, leggo con angoscia e tristezza come anche il Molise, mia regione d’origine, sta lottando da settimane contro l’avanzata del temuto nemico invisibile.

Come altri cittadini del Centro-Sud, anch’io ho deciso di restare qui al Nord dove lavoro e di non scendere a casa in prenda al panico per non aumentare il numero di contagi, come purtroppo è poi accaduto a causa di altri connazionali irresponsabili. A spaventarmi in questi giorni non è la solitudine (ahimè, anche il mio coinquilino ha deciso di tornarsene al Sud), bensì quello che io chiamo il «potere della metafora della guerra». Non passa giorno senza che politici, giornalisti, medici, infermieri e scienziati non impieghino termini bellici o comunque legati al contesto del "campo da guerra". Solo qualche giorno fa, la leader di Fdi, Giorgia Meloni, con il suo classico cipiglio patriottico da guerrafondaia arringava una Camera semi-deserta in questa maniera: «Se è vero che siamo in guerra, noi non vogliamo disertare, noi vogliamo stare sul campo di battaglia, vogliamo essere in prima fila, noi vogliamo combattere». Lo so, qualcuno forse dirà, come in effetti è stato già detto più volte (Presidente del Consiglio compreso): «uno scenario così catastrofico non si vedeva dagli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale», eppure tutto questo mi fa rabbrividire. Ricordo ancora le conversazioni fatte qualche anno fa con un mio ex studente straniero di nome Thieny, un giovane ragazzo scappato dal Mali proprio a causa della guerra. Nonostante la fuga e la traversata in mare per fuggire alla morte, Thieny era sempre felice di raccontarmi com’era il suo piccolo villaggio prima dell’arrivo della guerra. Ripensandoci oggi, non posso credere come nonostante lo "scenario da guerra", come lo ha definito l’ex numero uno della Bce, Mario Draghi, in fondo siamo fortunati, in fin dei conti fuori dalle finestre per il momento ancora non si odono scoppi di bombe in lontananza.



È normale, l’uomo pensa e si esprime continuamente per metafore, eppure è possibile mai che non siamo in grado di trovare altre parole capaci di spiegarci e di spiegare quello che sta accadendo. Davvero siamo ancora una volta costretti a ricorrere alla pericolosa metafora della guerra? Le metafore rappresentano ancora uno dei modi essenziali che l’uomo ha per imparare, e imparare vuol dire fare nella propria mente nuove associazioni, creare nuovi significati. Quando non comprendiamo una cosa perché fuori dalla nostra sfera esperienziale, ecco che la metafora ci viene in soccorso e ci permette di vedere come qualcosa che non capivamo è simile a qualcosa a noi familiare. Dopo tutto è semplice, basta solo un po’ di fantasia e il gioco è fatto. Possibile allora che noi italiani siamo in grado di raccontare la sfida contro il Coronavirus solo e unicamente attraverso la vecchia trita e ritrita metafora della guerra. Come scrive Anthony Robbins, autore di Come ottenere il meglio da sé e dagli altri: «le metafore […] possono creare l’intensità emozionale anche più rapidamente e completamente delle solite parole che usiamo. Le metafore ci possono trasformare all’istante». Ecco allora come i medici di base, i pediatri, i dottori degli ospedali e gli infermieri non sono più semplici "operatori sanitari", bensì si trasformano seguendo la semantica bellica in "soldati che lottano strenuamente in trincea". Non a caso lo speciale di Mentana su La7 di lunedì scorso si intitolava per l’appunto #latrinceaincorsia. Il vortice della metafora della guerra ha ormai pervaso ogni settore sociale, culturale e lavorativo. I giornalisti non sono più "operatori dell’informazione", bensì "report sul fronte". E gli operai delle fabbriche che non chiudono e le commesse dei supermercati? Sono, come qualcuno di loro si è definito, "carne da macello". La verità è che l’intera metafora bellica è sbagliata e sta già provocando i primi danni perché, al di là dei "caduti in guerra", sono molti ad oggi i casi rilevati di "disturbo da stress post-trauma", tipico di chi porta con sé, o meglio, dentro di sé, strascichi di traumi psicologici che forse avrà difficoltà a somatizzare.

Dimenticavo, e i politici che fino a ieri – qualcuno, a dire il vero, ancora oggi – non facevano che litigare e alzare i toni, stile ultimatum anteguerra, in cosa si sono trasformati? I politici, in pace così come in guerra, sono e restano politici, e come tali hanno il dovere di condurre questo Paese alla vittoria e mai come stavolta è di fondamentale importanza perché, parafrasando quanto detto da Giuseppe Conte, «sono sicuro che da questa sfida usciremo vittoriosi, e alla fine ne usciremo più forti». La sfida è lontana dall’essere superata, ma se useremo le metafore giuste forse allora avremo un mezzo in più per uscirne migliorati e pronti ad affrontare le nuove sfide del domani. Vorrei proporne allora una io: l’arcobaleno, che in questi giorni sventola dai balconi di molte case italiane. L’arcobaleno è l’insieme di sfide che siamo oggi chiamati tutti quanti ad affrontare con responsabilità, per raggiungere domani la "pentola d’oro" che ci attende alla fine di questo nostro duro percorso.

Giacinto Licursi, docente di italiano a stranieri