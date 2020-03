TERMOLI. Riceviamo dall’avvocato Oreste Campopiano “qualche riflessione sui profili socio-economici della epidemia da coronavirus. «Un ciclone dalle proporzioni inimmaginabili e dalle disastrose conseguenze sta investendo il Mondo. E il Mondo non era e non è ancora preparato ad affrontarlo e sconfiggerlo.

Si conosce molto poco di questo nemico invisibile e subdolo, ma sono tristemente noti i suoi devastanti effetti umanitari e sanitari. L’unica protezione che sembra efficace è il “distanziamento sociale” ed anche sotto questo profilo il popolo italiano, ancora una volta, sta dimostrando di essere un grande popolo, generoso e coraggioso. Ma prima o poi l’emergenza è destinata ad affievolirsi e quindi a cessare, consegnando all’immediato futuro, oltre al dolore delle perdite umane, le altrettanto dolorose conseguenze sul piano economico e sociale. C’è una esigenza diffusamente avvertita ed indifferibile che è quella di proteggere e sostenere i cittadini, le categorie, le imprese e più in generale l’economia da questo shock improvviso e devastante.

Per farlo non saranno sufficienti né i mezzi ordinari né le ordinarie procedure. Occorrerà però lavorare tenendo conto di almeno quattro imprescindibili principi: 1) o ci si salva tutti o non si salverà nessuno, secondo il monito della Oms riferito alla espansione dei contagi in atto nel pianeta; 2) i Governi necessitano di un radicale cambio di mentalità per l’adozione di interventi straordinari e tempestivi propri di una economia di guerra; 3) assicurare garanzie pubbliche, interne ed internazionali, al sistema bancario così da ottenere la immediata disponibilità di grande liquidità della quale esso certamente dispone; 4) assegnare ai Comuni ed agli Enti Locali fondi straordinari per consentire di rispondere alle necessità delle fasce più bisognose e garantire loro almeno il cibo per il sostentamento. Tale sforzo va profuso a livello sovra-nazionale non essendo pensabile, né sul piano sanitario, né su quello economico che ciascuno Stato sia in grado di correre ai ripari da solo e di uscire stabilmente dalla gravissima crisi che ha investito il sistema globale.

Purtroppo però, non può non registrarsi la fragilità e la inconsistenza della Unione Europea che sta manifestando, proprio in queste ore, una pericolosa discrasia nella valutazione delle emergenze e nelle soluzioni da mettere in campo. Ritengo che le ipotesi avanzate dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, nella nota intervista rilasciata al Financial Times, siano assolutamente concrete ed in massima parte condivisibili, sebbene per attuare le drastiche misure suggerite, è necessaria una autorevolezza che solo una forte solidità e coesione politica può offrire, solidità ed autorevolezza che il Governo in carica non è in grado di assicurare.

L’ipotesi di un governo di unità nazionale, che conti sulla totalità o su gran parte delle componenti politico parlamentari e che attui un programma condiviso di drastici provvedimenti di sostegno a cittadini, famiglie, imprese e categorie professionali, artigianali e commerciali è l’unica strada percorribile per fronteggiare l’emergenza, anche economica, in atto. Un Governo che sappia offrire garanzie pubbliche al sistema bancario, che dovrà essere chiamato principalmente ad anticipare la necessaria liquidità; che garantisca il rimborso dei debiti che lo Stato dovrà necessariamente contrarre; che sospenda il pagamento di mutui e delle scadenze fiscali almeno fino al prossimo anno.

Non possono essere ignorati I segnali di forte disagio sociale, già evidenti specie nel centro sud del Paese, con assalti a farmacie e supermercati per acquisire beni di prima necessità. Se non si vuole che questi, ad oggi, ancora isolati fenomeni si estendano a macchia d‘olio su tutto il territorio nazionale, si corra presto ai ripari. L’alternativa, oltre alla distruzione permanente della capacità produttiva del Paese, sarebbe la ingestibilità dell’ordine pubblico, pericolo concretamente possibile, mano a mano che si protraggono nel tempo le attuali misure di lock-down. Con conseguenze facilmente immaginabili e drammatiche al pari di quelle umanitarie che soffriamo a causa della epidemia in corso. E con rischi, in ultima analisi, finanche per la libertà e la democrazia del Paese».