TERMOLI. Proposta di preghiera in famiglia nel tempo del Coronavirus.

La domenica delle palme detta anche domenica della passione del Signore ci consegna una reiterata verità: Dio ci ama. Dio mi ama. Dio ti ama. Questo amore diventa una passione che lo porta a salire non la scala della gloria del successo del predominio ma quella dello scandalo, della sconfitta, dell’abbandono. La croce di Cristo è l’Everest dell’amore è un amore apicale. Più grande, più vero, più profondo, più gratuito di così è impossibile. Ci ama da Dio. Come solo Dio da fare. Come solo Dio può fare. È sempre l’uomo il punto di convergenza verso cui Dio si dirige. L’uomo è il punto di interesse dell’itineranza di Dio. Allora sentiamoci raggiunti facciamoci raggiungere ed sbracciare dal suo amore. Dio ci può abbracciare anche in tempo di covid19 e magari questo abbraccio ci contagiasse e ci rendesse “untori” contagiatosi. Sarebbe la pandemia dell’amore. Così dobbiamo fare questo dobbiamo desiderare per questo sentiamoci impegnati a questo sentiamoci inviati.

Lo auguro a me lo auguro a te per questo preghiamo nel tempo “dell’esilio” e testimoniamolo nelle nostre “chiese domestiche”. Allego un ottimo sussidio che può esserci di aiuto per la preghiera in famiglia.

Don Benito Giorgetta