La Pasqua al virus: non toccarmi

TERMOLI. L’avvento del coronavirus nelle nostre vite ha sovvertito i precari equilibri su cui avevamo faticosamente edificato le nostre certezze più radicate.

Distanziamento sociale, dispositivi di protezione, negazione di ogni contatto e spostamento non necessario: queste le drastiche ricette messe in campo per fronteggiare l’ignoto nemico invisibile.

Il coronavirus ha annullato ogni differenza tra dentro e fuori, tra una dimensione pubblica e una privata della socialità, ha prosciugato il mondo esterno da ogni componente relazionale confinando l’uomo dentro il proprio guscio protettivo.

Il coronavirus sta lacerando la nostra società, sta disgregando la nostra economia, sta demolendo ogni certezza del passato ed erigendo barriere insormontabili verso il futuro.

Il coronavirus sta spersonalizzando l’essere umano, costretto a soddisfare esclusivamente i propri bisogni essenziali, e si sta sostituendo a lui persino nella pianificazione della propria vita, da sempre cartina di tornasole della sua libertà.

Eppure, mai come oggi l’uomo non sembra per nulla esiliato dentro se stesso, mai come oggi una inscalfibile pazienza e un indomito spirito di sacrificio sembrano albergare nei cuori e nelle menti di tutti, mai come oggi la cura di sé e dell’altro ha assunto un rango prioritario nelle agende di governanti e governati.

Il coronavirus sta drammaticamente dividendo il mondo in due categorie: i sommersi e i salvati, i malati e i sani; tutti sottoposti, nella differenza abissale delle rispettive condizioni, al medesimo ordine di effetti: immobilizzazione e atomizzazione, ma idealmente alleati nella medesima lotta per riconquistare il bene più prezioso.

Nel mezzo, il guado frenetico di chi oggi sta sperimentando la vocazione quasi metafisica e lo sforzo sovrumano della professione medica e dell’assistenza sanitaria.

Eppure, sopra il silenzio assordante dell’asettico bollettino quotidiano, al di là delle pretestuose divisioni politiche, si leva fieramente un coro simultaneo di valori che sembravano a rischio di estinzione: un commovente senso di unità, uno slancio irripetibile di solidarietà, una fiducia spontanea nell’autorità (in tutte le sue accezioni).

Il noli me tangere evangelico, rivolto da Cristo ormai risorto alla Maddalena che vorrebbe riabbracciare quelle spoglie solo apparentemente mortali, esprime il paradosso di un amore che per essere davvero assoluto sembra negare se stesso, rinunciando ai suoi connotati materiali e amplificando il realismo doloroso del distacco.

Ebbene, in quella figura paradigmatica è incastonata oggi l’attesa speranzosa di ciascuno di noi, in quell’avvertimento caritatevole possiamo finalmente riconoscere la misura del nostro sacrificio quotidiano, in quel dolente e persistente rifiuto ci riscopriamo tutti portatori di una minuscola, ma indispensabile quota del benessere dell’umanità.

Chissà che non sia proprio il rispetto delle giuste distanze (non solo fisiche ma anche e soprattutto emotive), a cui ci stiamo abituando tra mille difficoltà, il necessario preludio ad una resurrezione (laica) dell’intero genere umano.

Nel frattempo, Santa Pasqua a tutti.

Massimiliano Pinti