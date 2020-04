​Don Elio Moretti ricorda Luigi Florio: «Ragazzo semplice e dal cuore d’oro»

CAMPOMARINO. La morte di Luigi Florio, deceduto ieri a causa del Covid-19 dopo una lunga battaglia, ha lasciato un vuoto invisibile ed incolmabile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo, anche se solo per un minuto. Perché lui, con il sorriso sempre stampato sulle labbra, con il giubbino di pelle sempre in sella alla sua moto, era un gigante buono che non si è mai sottratto quando qualcuno aveva bisogno di lui. Campomarino, ma l’intero Basso Molise, da ieri sono più soli e tristi. Nulla di ciò che si scrive o si dice potrà mai riempire quel vuoto.



Don Elio Moretti, ex parroco della chiesa di Santa Maria a Mare, che ha visto crescere Luigi accompagnandolo lungo il suo percorso di vita, ha deciso di ricordarlo con parole semplici, usando il tempo presente perché la sua sarà anche un’assenza corporea, ma il suo spirito ed i suoi insegnamenti vivranno per sempre in ognuno di noi: «Conosco Luigi fin da ragazzino. Era un ragazzo buono, un timido, un semplice ma generoso. Uno che si è buttato nell’avventura del servizio e del volontariato con la Protezione Civile.

Non si è mai tirato indietro: molti, pian piano, hanno lasciato perché il servizio continuativo, con il trascorrere del tempo, diventa faticoso. Lui, invece, è rimasto al suo posto con perseveranza. Certamente il virus lo ha preso durante questo servizio verso gli altri, mentre li andava a servire, con le ambulanze ed i servizi a casa, probabilmente in un tempo in cui c’erano ancora poche protezioni come mascherine, camici o guanti. Lui non ha avito paura di buttarsi, andando sempre avanti fino a quando si è ammalato ed ha lasciato la vita per questo. anche lui è un generoso, uno di quelli che ha speso la vita per gli altri. Che il Signore lo ricompensi. Dio conosce il cuore degli uomini e conosce lo spessore di ciascuno. Ricordiamo Luigi con affetto e con gratitudine».