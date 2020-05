COLLETORTO. Lettera aperta al Presidente Donato Toma dal sindaco di Colletorto Cosimo Mele.

«Egregio Presidente della regione Molise Donato Toma, sono Mele Cosimo e sono il sindaco del Comune di Colletorto, paese che lei conosce molto bene. Siamo una comunità dove, con l'aiuto del Signore e con molto senso di responsabilità e senso civico, siamo riusciti a non aver nessun contagio fino a questo momento.

Tuttavia, nell'ultimo periodo, considerato quello che sta succedendo a Campobasso con un forte aumento di contagi che ha portato il Molise all'attenzione dei mass media nazionali da indice di contagiosità “R 0” più basso d'Italia a un indice “R 0” pari all'1,57% che ci porta al primo posto delle regioni italiane. Le notizie che giungono non proprio positive stanno portando la comunità che io rappresento a uno stato di ansia. Da notizie che ci giungono dagli organi di stampa sembrerebbe che dal 18 di maggio 2020, giorno previsto per ulteriori aperture, la regione Molise potrebbe veder posticipato le varie aperture per i vari esercizi pubblici.

A me non interessa di chi sia la responsabilità di quanto avvenuto nei giorni scorsi a Campobasso, ma i sembra ingiusto che per colpa di pochi una comunità virtuosa come tante altre comunità molisane debba vedere posticipata l'apertura delle uniche attività presenti sul territorio. La gente è stufa di elemosinare aiuti, la gente vuole lavorare, non ha bisognodi sospensione di bolli o tasse regionali. Le nostre attività vogliono ripartire così da non essere costretti a chiudere ancor prima di riaprire, gli aiuti finiscono e si troveranno a dover affrontare il pagamento di tasse regionali e statali arretrate, perché la sospensione prima o poi finisce. Le responsabilità di alcuni non possono e non devono ricadere sulle spalle di una comunità che si è comportata in modo esemplare.

Se volete chiudere, prevedete una zona rossa a Campobasso, così come è stato fatto con i comuni del lodigiano e anche con alcuni comuni molisani. Il sottoscritto e la mia comunità aspettiamo con impazienza l'ennesimo Dpcm previsto entro il fine settimana sperando che non ci siano ulteriori ristrettezze. Se ciò dovesse accadere, valuterò la possibilità che un sindaco ha per far sì che la propria comunità non debba soffrire ulteriori pene che altri hanno causato».