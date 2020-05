TERMOLI. «Più a nord della Stella Polare». la dirigente scolastica dell'istituto Alberghiero di Termoli, Maricetta Chimisso, ricorda il professor Antonio Picariello.

"A sud di primavera", ma più a nord della Stella Polare, è lì che vorremmo vagasse ormai ibera l’anima nobile e bella di Antonio Picariello, il professore di italiano e storia dell’Istituto Alberghiero di Termoli, scomparso oggi prematuramente.

Critico d’arte, curatore di tre edizioni del premio Termoli, vicino ad Umberto Eco, poeta e sognatore, il prof. Picariello era ben più di un intellettuale molisano. Era conosciuto, apprezzato e stimato in tutta Italia e nel mondo, come fondatore del movimento artistico internazionale Archetyp’Art, che aveva fatto conoscere attraverso un saggio pubblicato per i tipi di Electa e che connotava il suo profilo di Whatsapp.

Era anche un profondo conoscitore di Dante Alighieri: se la pandemia non ci si fosse mezza di mezzo, avevamo in animo di celebrare il 25 marzo il Dante Day, a scuola e per la Città. Sarebbe stata, ne siamo certi, un’occasione bellissima, per quel fascino da affabulatore con cui il Professor Picariello sapeva narrare di Dante e leggere i versi del Sommo Poeta.

Ma il destino ha disposto diversamente. Lo accettiamo, ma come comunità scolastica ne siamo tutti profondamente rattristati e addolorati.

Che le stelle, che confidiamo sia tornato a vedere, illuminino e guidino il suo cammino!