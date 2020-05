MONTECILFONE. L’artista Ursula Manes ricorda Antonio Picariello. «Non posso che ringraziarlo perché è uno di quegli amici che arricchisce il tuo percorso e da senso vero alla vita… Conosco Antonio da sempre e per lamia prima personale mi onorò di una sua critica, servì per intraprendere un lungo cammino insieme, complici di un'amicizia sincera. Generoso e leale, capace di ironizzare come poche persone sono capaci, ridere sempre con uno sguardo unico sulle cose...

Curioso come un bambino senza mai lesinare la sua presenza. Capace di regalare la sua cultura perché credeva nella generosità incondizionata di alcuni eventi dove la presenza di noi artisti andava supportata, basti ricordare "I colori della vita” di San Giuliano di Puglia. I ricordi sono infiniti, ma vale ricordare soprattutto la sua capacità di rimanere libero nei pensieri e nelle azioni come pochi sono in grado di fare. Insomma vero... un vero amico»