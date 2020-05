TERMOLI. È venuta a mancare ieri all'affetto dei suoi cari all'età di 82 anni la signora Concetta Di Rosario. I funerali sonoi stati celebrati oggi, alle 15.30, alla chiesa di Gesù Crocifisso. Alle figlie Lorella e Patrizia, al genero Pietro e alle nipoti Roberta e Alessandra il cordoglio di Termolionline.

La figlia Patrizia Esposito la ricorda così.

«Quando si perde una mamma si perde l’identità della vita stessa. Non ci sarà nessuno a ricordarti la prima parola pronunciata, il primo giorno di scuola, i giocattoli preferiti. Quando muore una mamma, muore la vita stessa.Non ci saranno parenti, mariti, amici che possano amarti come una mamma, che possano perdonarti come una mamma, che possano sostenerti come una mamma. Lei, gravemente malata, non ha mai perso la speranza di guarire, fino al suo ultimo respiro. Ed è questa la più grande eredità che mi ha lasciato, non arrendersi mai. Non esistono mortificazioni, non esistono fatiche, non esistono dolori che non possano essere superati. Con il sostegno del Signore, affidando la nostra vita a Lui, tutto potrà essere superato. L’amore per il Signore che mi ha insegnato è indicibile. Lui non abbandona mai nessuno. Oggi ho un angelo in più nel Paradiso, che il Signore l’accolga nel suo Regno. La morte non ha alcun potere sull’amore, specialmente l’amore di una mamma. Lei vivrà per sempre nel mio cuore. Perché da lei ho ricevuto il regalo più grande che si possa desiderare, la vita stessa. Ciao mamma. La tua figlia Patrizia.