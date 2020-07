TERMOLI. Ciao Padre Luigi…rimarrai sempre nei nostri cuori! Caro Padre Luigi, sono solo pochi giorni che ci hai lasciato e già il vuoto è immenso. La notizia della tua morte è arrivata come un fulmine squarciando i nostri cuori. Tutti sapevamo che non stavi bene ma nessuno immaginava che arrivava questo momento…o forse nessuno di noi, i tuoi giovani, o meglio i tuoi figli perché tu così ci consideravi voleva che arrivasse questo momento. La tua scomparsa lascia lo stesso vuoto che lascerebbe la perdita di un padre. In questi giorni mi sono fermata spesso a pensare a tutti gli anni che sei stato qui a Termoli con noi.

Ci sentiamo dei privilegiati ad averti conosciuto perché eri un frate con “F” maiuscola, eri il frate che ogni giovane vorrebbe incontrare sul suo cammino durante l’adolescenza, periodo delicato e complesso della vita di ogni individuo. Non dimenticheremo mai la tua allegria, la tua ironia, la tua creatività ma anche la tua fermezza e la tua severità. Sei stato un esempio di equilibrio, accoglienza e amore…sei stato un esempio di FRATERNITA’. Eri un padre duro quando ci voleva ma anche tanto amorevole. Eri capace di cogliere anche le parole non dette, ci capivi solo guardandoci negli occhi.

Sei riuscito a farci amare come fratelli e a farci vivere come una famiglia. Ci hai permesso di vivere il convento come una casa dove trovavamo sempre la porta aperta e dove eravamo sicuri di trovare te ad aspettarci, sempre pronto ad ascoltarci e darci un consiglio. Quante feste e quanti momenti gioiosi sempre ricchi di preghiera ci hai fatto vivere nel convento, il nostro convento. Sono tantissimi i ricordi che ci vengono in mente pensandoti ma se volessimo raccontarli tutti dovremmo scrivere un libro. Ad esempio, non possiamo fare a meno di non ricordare quando ci chiedevi, di portarti di nascosto durante i compleanni un pezzo di crostata o un bignè, perché gli altri frati non volevano che mangiassi dolci, giustamente, per paura del tuo diabete…o non dimenticheremo mai le serate passate in Gi.Fra. o nel cortile della chiesa a cantare e chiacchierare. Ci hai lasciato un grande insegnamento di vita, la correzione fraterna. Quanti incontri ci hai fatto fare dove ci dicevi: “non usciremo da questa stanza (a stanza Gi.Fra.) se non ci siamo detti tutto, cose belle e cose brutte, e se non ci siamo confrontati”. Si perché tu ci tenevi al confronto e alla correzione, perché dicevi che questo si fa in una famiglia.

E poi nessuno di noi dimenticherà i campiscuola, giorni ricchi di spiritualità e tanto divertimento. Poi pensando a te come un padre, ci viene in mente una tua grande dote, quella di saper cogliere ed esaltare i pregi e le capacità di ognuno di noi. Ci valorizzavi, accoglievi e amavi per quello che eravamo.

Come un padre eri orgoglioso di noi e volevi la nostra felicità. Un ricordo che non cancelleremo mai è un pomeriggio in cui siamo venuti a trovarti perché non eri stato bene e tra le tante chiacchiere ci hai fatto vedere una scatola dove conservavi tutti i verbali degli incontri Gi.Fra. scritti da Antonio, conservavi tanti lavori, disegni, scritti di ognuno di noi, proprio come fa un padre conservavi le cose fatte dai tuoi figli ed in particolare dai figli speciali. Anche quando la malattia ti aveva privato della parola, quella parola che non ci hai mai fatto mancare sei riuscito comunque a trasmetterci il tuo affetto ed il tuo sostegno anche solo con uno sguardo o con un gesto. Per tutti questi motivi ti diciamo GRAZIE, GRAZIE PERCHE’ CI HAI ACCOMPAGNATI IN UN PEZZO FONDAMENTALE DELLA NOSTRA VITA (e siamo sicuri di parlare a nome di tutti i giovani che ti hanno conosciuto). Ora ci fermiamo qui a scrivere perché non basta una lettera per ricordare gli insegnamenti ricevuti e le cose fatte e poi perché è veramente difficile ricordarti senza che le lacrime e le emozioni prendano il sopravvento.

Ora ti salutiamo e ti mandiamo un forte abbraccio ma lo facciamo dicendoti “Ciao” e non “Addio”, perchè siamo sicuri che tu non sei andato via ma sei rimasto qui, vicino ad ognuno di noi e continuerai a guidarci e supportarci anche da lassù. Pace e bene!

Luisangela e Antonio