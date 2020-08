Treno Campobasso-Termoli, scelta inquinante

TERMOLI. Si sta passando alle auto elettriche e le ferrovie vanno in controtendenza ritornando al diesel."Littorina" Termoli Campobasso. Un treno tutt'altro che ecologico, una scelta anti green/no green. I pullman inquinano molto meno di questo convoglio diesel per passeggero trasportato. Quali siano le necessità ed i vantaggi di riesumare il percorso ferroviario Termoli-Campobasso, un treno che viaggiava sempre quasi vuoto come è a perfetta pubblica conoscenza? Un treno diesel con emissioni di co2 per viaggiatore molto alto ed altamente inquinante. Ai treni diesel in genere servono circa da 2 a 4 litri per percorrere un chilometro, forse per quello della tratta in questione ne bastano 1/1,5 litri/km, ma è comunque un consumo per passeggero trasportato estremamente elevato. Quindi per la tratta Termoli-Campobasso si può anche discutere sulla sua utilità e funzionalità ma è indiscutibile l'alto grado di inquinamento rispetto agli standard attuali di emissione di co2 per utente trasportato.

Giancarlo Totaro