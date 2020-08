«Non confondere la libertà col diritto di far ammalare gli altri»

TERMOLI. Ancora prima che il Governo intervenisse c’era chi poneva serie preoccupazioni, come mostra la foto che ritrae il Corso nazionale davvero preso d’assalto sabato sera. Per Rosaria Verini, autentica fustigatrice social, «Il 15 agosto la città è famosa per l’incendio del Castello evento spettacolare al quale non sono venuta mai meno negli anni per il suo fascino. Evento che fa da richiamo per i paesi limitrofi e non solo. Ogni anno fiumane di gente. La nostra amministrazione causa Covid-19 quest’anno ha sospeso ogni manifestazione al fine di evitare assembramenti. Da questa foto scattata sabato sera pare che non sia servito.

Difatti a Termoli c’era e c'è il delirio. Aggiungo... locali che sul mare creano movida, si giustificano con: sono all’aperto. Gente facoltosa che potrebbe evitare invece come miele attira api sciocche che come unico scopo hanno il ballo, il bere e lo stare incollati l’uno all’altro scambiandosi baci e abbracci. Temo dopo questo ennesimo assembramento incosciente conseguenze per un lockdown annunciato. Le voci a riguardo circolano grazie a chi purtroppo pone in pole position il piacere alla vita stessa, sua e di chi non c’entra nulla. Come ha precisato il capo di stato Mattarella: «Non confondere la libertà con diritto di far ammalare gli altri».