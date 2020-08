Clima teso sull'arrivo di nuovi migranti

CAMPOMARINO. In attesa di capire se davvero verranno nuovi migranti provenienti da Lampedusa in Molise, i tunisini ospiti a Campomarino sono fuggiti ancora, e stavolta fra loro, anche 3 dei 5 positivi al Covid. Cronache del territorio costiero, che non passano inosservate alla cittadinanza. «Ma è possibile che i nostri amministratori regionali stanno solo a guardare in merito alla questione dei migranti fuggiti e di quelli che arriveranno ancora nel nostro Molise. Non li vogliamo. Rendono vani tutti i nostri sacrifici. E poi poca pochissima vigilanza se sono scappati tre positivi al Covid a Campomarino. È una vergogna. Per protesta nessuno dovrebbe andare alle urne. Scusate lo sfogo, una molisana incavolata». Vogliamo proporre questa testimonianza per far capire quale sia l’umore generale.