TERMOLI. Lo sfogo di 4 turisti multati sull'arenile a Termoli.

«Sgominata a Termoli la “Banda del Racchettone”... Grazie alla segnalazione di un anonimo supereroe che veglia sulla sicurezza dei bagnanti e degli “spiaggiati”,acque e spiagge termolesi sono ora un luogo più sicuro per tutti. Finalmente, infatti, nel pomeriggio di ieri Capitaneria di Porto e Polizia Locale, all’esito di una “retata” durata circa tre ore, hanno potuto “stanare” dal loro covo 4 pericolosi molestatori che avevano fatto del Lido “Il Pirata” ( e dove sennó...) il loro covo. Dediti indisturbati alla pratica di quello che (lo sanno tutti almeno da quando l’uomo inventó il cavallo), è il più estremo tra gli sport estremi, la “Banda del Racchettone” è stata finalmente consegnata alla giustizia. Un plauso particolare da parte della cittadinanza tutta va al supereroe che, grazie ai suoi ripetuti esposti/denunce/appostamenti, ha costretto le forze dell’ordine a concentrarsi su una questione di sicurezza di primaria importanza ai giorni nostri (del resto lo dicono anche il telegiornale che “Non ce n’è più di Coviddi”). A nulla è valso il tentativo dei 4 facinorosi di sottrarsi alle conseguenze dei loro misfatti (100 verdoni di sanzione a cranio) invocando il DPCM sulla “fase 2”, che all’Allegato 17 cita proprio i racchettoni quale sport praticabile in spiaggia in tempo di emergenza dopo i tre mesi di sbomballamento da lockdown.. Del resto, Dio solo sa cosa sia un DPCM... Non rimane loro che meditare sui propri errori e darsi al tressette.. anzi no... il tressette (a meno di non volersi lanciare le carte da almeno un metro alla Terence Hill) è vietato...»