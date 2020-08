Tra custodi e giustizieri

TERMOLI. Multe per chi gioca coi racchettoni, «Bisognerebbe capire se il supereroe in questione con lo stesso piglio e la stessa dedizione al senso di giustizia passerebbe le stesse ore appostato per denunciare un crimine serio o se avesse il coraggio di fronteggiare i veri malavitosi». Ci scrive una lettrice, C. P.

«Il sistema consente a questi insulsi giustizieri di togliere piacere ai giovani, bambini e famiglie di intrattenersi sulle nostre preziose spiagge. Laddove, in presenza di un rischio evidente per l'altrui pericolo, di fronte ad atteggiamenti sportivi eccessivi basterebbero il buon senso e il lavoro "valoroso" dei custodi delle spiagge. Alla prossima eclatante azione. Stavolta gli chiediamo di apporre la firma. Almeno i posteri l'avranno in gloria. La cultura, anche fumettistica, ne è piena di esempi... Buona fine estate a tutti».