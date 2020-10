Positivo Covid in famiglia, «Grazie a Mimmo e a tutto il personale Asrem»

TERMOLI. Nel giro di appena due giorni arrivano nuovi apprezzamenti sul percorso Covid a Termoli e in particolare all'infermiere Mimmo dell'Asrem.

«Sono una cittadina di Termoli che, purtroppo, ha vissuto in famiglia l'esperienza Covid. Desidero ringraziare attraverso Termolionline tutto il coordinamento Covid, ma in particolare l'infermiere Mimmo, sempre attento alle persone e sempre professionale, nonostante la mole di lavoro che hanno. Lui ha saputo sostenere sia me che la mia famiglia, ma soprattutto la persona che è stata affetta da Covid un maniera umana. Purtroppo la situazione del Covid è in aumento, ma loro sembrano gestirla al meglio. Grazie di cuore.

Un forte abbraccio a te Mimmo e a tutti voi. Buon lavoro, continuate così».