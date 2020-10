TERMOLI. Commozione e dolore a Termoli per la morte del dottor Vincenzo Aldorasi, medico cardiologo. A ricordarlo è stato Ettore Fabrizio.

«Caro Vincenzo, la tua signorilità non è venuta meno anche nel giorno della tua dipartita. Hai saputo preparare ognuno di noi a questo avvenimento. Anche se oggi il dolore che proviamo per il disperato pianto è diventato dolore fisico. E questa sofferenza è lenita solo dal pensiero che stai navigando in un mare tranquillo spinto da una brezza di sottovento verso quel paradiso da dove potrai guardare e proteggere la tua famiglia. E noi qui ci consoleremo nel ricordo del tuo esempio. Buon Vento».