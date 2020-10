«Sei stato il migliore bisnonno del mondo»

TERMOLI. Sabato scorso il lutto nella famiglia Paduano, per la morte del 92enne capostipite Gabriele, noto a Termoli come “L’arrotino”.

Dalla pronipote Carlotta, un pensiero stupendo a ricordo del suo bisnonno.

«Te ne sei andato con la tua solita dolcezza, o almeno così mi hanno detto, probabilmente non te ne sarai nemmeno accorto. Mi manchi già... Non dimenticherò mai le nostre scampagnate sulla tua montagna, dove andavamo in cerca di funghi. Non dimenticherò mai le nostre partite a carte, infatti sei stato proprio tu a insegnarmi a giocare quando avevo solo 3 anni, e anche l'ultima partita l'hai vinta tu, il mio maestro. Non dimenticherò mai i tuoi abbracci e i tuoi inviti a sedermi vicino a te, vicino al boss, che sta sempre a capotavola.

Non dimenticherò mai quando pronunciavi il mio nome e mi dicevi che sarei diventata una grande persona: una dottoressa; e spero di realizzare questo nostro sogno il prima possibile. Non dimenticherò mai che sono stata molto fortunata a conoscerti e che per me sei un modello di operosità e coraggio, non è facile crescere 8 figli quando si è orfani.

Voglio dirti un’ultima cosa: sei il miglior bisnonno che una pronipote avesse potuto desiderare. Ora finalmente puoi riposarti ma non troppo, perché da padre, da nonno e da bisnonno avrai da vegliare su molte persone».