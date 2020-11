TERMOLI. Il Molise è nell'area gialla, come noto da ieri sera, almeno fino al prossimo report epidemico, ma speriamo anche dopo, anzi auspichiamo al verde. Nell'area gialla è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.

Importante, dunque, munirsi dell'autocertificazione, ma anche per spostarsi oltre il confine regionale e per chi dovrà rientrare, fatte salve tutte le prescrizioni contenute nelle varie ordinanze del Ministero della Salute e delle singole Regioni, imposte col Dpcm in vigore da domani.

Si torna, dunque, a dover documentare la mobilità e come avvenne nella primavera scorsa, occorre avere il modello da compilare e avere a portata di mano, il modulo ufficiale è quello presente sul sito del Viminale, scaricabile da questo link:

scarica il modello di autocertificazione.