Pillole dalla pandemia

LA CAMPAGNA D'INVERNO - Il primo ‘lockdown’ l’abbiamo vissuto in primavera. Le giornate si allungavano e si andava verso un’estate che - a detta degli esperti e grazie anche ai sacrifici fatti - avrebbe rappresentato un momento di parziale ritorno alla normalità. Ora abbiano un lungo inverno davanti. Almeno 4 mesi di buio, freddo, giornate corte, con in mezzo festività da sempre legate alla socialità che ora invece dobbiamo dimenticare. Insomma questo sarà un ‘lockdown’ con la 'L' maiuscola, anche per la stanchezza e la pressione mentale accumulate. Stavolta bisognerà veramente tirar fuori gli attributi.

CONOSCENZE ESPLICATIVE - Una ricerca di ‘Altimedia’ dimostrerebbe che il 97% dei contagiati non aveva mai frequentato ristoranti. Il 94% non aveva frequentato cinema o teatri. Il 95% non aveva frequentato palestre. Il 58%, invece, aveva utilizzato il trasporto pubblico. Dati a disposizione, ma evidentemente ignoti a Conte, a Speranza ed al Governo. Ma costoro, almeno, hanno le categorie logiche per pensare di effettuare simili ricerche o di avvalersene?

TOTI, "NON INDISPENSABILI ALLO SFORZO PRODUTTIVO" - Senza i nonni ‘baby-sitter’, i nonni-bancomat, i nonni tassisti, i nonni che ancora tirano la carretta nelle aziende, saremmo alla canna del gas. A proposito di virus, ce ne dev’essere uno che colpisce i 'Governatori' rieletti. Ciò detto, ritengo giusto sussurrare a Toti che Bertolaso ha 70 anni ma sarebbe a-produttivo secondo il ‘Governatore’ ligure, così come lo sarebbe – per i loro anni - il Presidente Mattarella, Segre, Bonino, Lamorgese...). Ma non solo. Uno, come Toti, che ha un Presidente non solo ultraottantenne quand'anche milionario, dovrebbe pensarci bene prima di abbinare le parole ‘anziani’ e ‘improduttivi’. O no!?

SOLO NUMERI CHE CONTANO - Non sempre le cifre contano. Vi sono quelle che danno il numero dei malati reali e quelle utili solo a seminare terrore con il quotidiano stillicidio dei contagi. Ma se, nella prima fase, il numero di coloro che erano venuti in contatto con il virus (positivi) rispecchiava - con ottima approssimazione - il numero dei malati veri (e come tale era compreso e gestito), oggi tutto è cambiato. In questa seconda fase il numero dei contagi non descrive per niente il concretizzarsi della malattia; ed il numero di malati reali appare nettamente più modesto rispetto a coloro che risultano positivi. Quindi, perché continuare a farci del male? Perché non iniziare a rendere pubbliche e ad utilizzare solo le cifre che rappresentano il reale andamento dell'epidemia, ovvero il numero dei malati (siano essi degenti a casa, in ospedale o in terapia intensiva) ed accantonare, definitivamente, l'opera terroristica - sanitariamente inutile e socialmente deleteria - del bollettino quotidiano dei nuovi positivi?

SI PARLA DELL'INFORTUNIO DI TOTI, MA CI SI SCORDA DI QUELLO DI DE LUCA - Il Presidente della Campania aveva fatto diverse battute sulla chiusura delle scuole; sinché una mamma, intervistata da un giornalista, aveva parlato della figlia e del suo desiderio di tornare in classe. Il governatore aveva usato parole come “mammine di tendenza" e "bambina Ogm cresciuta con latte al plutonio". Ma le frasi hanno scatenato polemiche sui social. Il 'Governatore', resosi conto dello scivolone, ha chiesto scusa: "Qualcuno ha interpretato una mia battuta come non rispettosa verso le mamme costrette a fronteggiare le chiusure scolastiche. Sinceramente non c'è nulla di più lontano dal mio pensiero". De Luca ha spiegato che il suo intento era solo quello di richiamare l'attenzione di tutti sulla realtà del contagio da Covid nelle scuole.

Claudio de Luca